Los hinchas de la Selección Colombia que ya están pensando en noviembre tendrán que esperar un poco más para comprar sus entradas, pues la Federación Colombiana de Fútbol todavía no ha definido los precios de la boletería para el partido contra Chile en Cali.

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El encuentro se disputará el viernes 13 de noviembre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, como parte de una serie de partidos preparatorios que tendrán ambas selecciones durante la última ventana internacional del año.

Sobre el valor de las entradas, Ramón Jesurun, presidente de la FCF, explicó, que la boletería tendrá “los precios convencionales”. Sin embargo, el dirigente aclaró que todavía faltan cerca de dos meses para el compromiso y que los detalles se conocerán más adelante.

El partido tendrá además un componente especial: la taquilla será destinada a labores de reconstrucción y asistencia para las zonas afectadas por el terremoto que golpeó al país en agosto y dejó más de 330 muertos y miles de edificaciones destruidas.

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Jesurun también señaló que el tema de las entradas ha sido conversado con el alcalde de Cali, Alejandro Éder, y el presidente de Dimayor, Carlos Mario Zuluaga. Por ahora, no existe una fecha oficial para la salida de la boletería ni un listado de precios.

El segundo duelo entre Colombia y Chile será el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago. Antes de esos compromisos, Colombia tendrá amistosos ante México, Paraguay y Perú entre septiembre y octubre.

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