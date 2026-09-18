Los últimos momentos con vida de Cristian Garzón, el guardián de Transmilenio asesinado en la estación Terreros, quedaron registrados en varios videos que muestran el angustiante traslado que hicieron sus compañeros para intentar salvarle la vida.

Sigue a PULZO en Discover

En las imágenes se observa al joven de 27 años completamente desvanecido mientras varios integrantes del grupo guardián anticolados de Transmilenio lo auxilian después de haber sido atacado durante un procedimiento de control a pasajeros que pretendían ingresar al sistema sin pagar.

Sus compañeros hacen todo lo posible para movilizarlo. Debido a la gravedad de las heridas, prácticamente tienen que arrastrarlo por algunos momentos mientras buscan llevarlo rápidamente hasta un centro asistencial.

En medio de la emergencia, los guardianes le retiran parte de las protecciones que llevaba puestas para facilitar su traslado. El video muestra la desesperación de los trabajadores, que intentan avanzar con Cristian mientras él permanece completamente inmóvil.

Finalmente, las imágenes muestran el momento en que el joven alcanza a ingresar a un centro de salud de Salud Total que está al frente de la estación. Mientras sus compañeros lo trasladan al interior, algunas de sus compañeras permanecen afuera, visiblemente afectadas por lo que acaba de ocurrir.

Son registros especialmente dolorosos porque corresponden a los últimos instantes de Cristian antes de que las autoridades confirmaran oficialmente su muerte. El joven había llegado a la estación Terreros como parte de su trabajo de seguridad y terminó gravemente herido durante un enfrentamiento.

Los hechos ocurrieron aproximadamente entre las 9:00 y las 9:20 de la mañana de este viernes. De acuerdo con la información preliminar entregada por Transmilenio, Cristian intervino para intentar persuadir a una pareja que pretendía ingresar a la estación sin pagar el pasaje.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó posteriormente que dos personas fueron capturadas por su presunta participación en el crimen y lamentó la muerte del trabajador.

El caso ocurrió en una estación que ha enfrentado problemas recurrentes relacionados con la evasión del pago del pasaje, una situación que suele provocar enfrentamientos entre quienes intentan ingresar irregularmente y los trabajadores encargados de controlar el acceso.

Cristian hacía parte de la recientemente anunciada guardia anticolados del sistema y llevaba poco tiempo desempeñando esta labor. Su muerte vuelve a poner la atención sobre los riesgos que enfrentan los trabajadores encargados de controlar el ingreso de pasajeros.

Mientras avanza la investigación para establecer exactamente cómo ocurrió el ataque y la responsabilidad de los capturados, las imágenes de sus compañeros intentando llevarlo hasta un centro médico se convirtieron en uno de los registros más dolorosos de esta tragedia.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)