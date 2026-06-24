Por: El Colombiano

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La cuenta regresiva para el debut de Frisby en territorio europeo sumará cuarenta y cinco días adicionales a lo previsto, tras haber señalado el pasado mes de marzo que ganaron la disputa de la marca en el viejo continente.

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Aunque el cronograma inicial apuntaba al 1 de julio de 2026, la compañía Frisby España confirmó este 23 de junio mediante un comunicado que la inauguración de su primera tienda, ubicada en el centro de Madrid, se postergará definitivamente hasta el próximo 15 de agosto de 2026.

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La organización atribuyó esta modificación temporal de manera exclusiva a imprevistos de carácter logístico y operativo. Además, la firma detalló que los contratiempos responden a contratiempos de transporte, complejidades técnicas en la adecuación de las estructuras de los locales comerciales y reajustes necesarios en la organización industrial global del proyecto.

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A pesar de la alteración en el estreno de la sucursal principal, la dirección de la empresa enfatizó de forma contundente que este incidente no altera sus proyecciones macro de expansión en el continente europeo.

La corporación aclaró que este contratiempo puntual solo afecta a su primer local y que el resto del plan de aperturas se mantiene sin variaciones. Según ellos, la apertura general está plenamente confirmada y el equipo de trabajo requerido para las operaciones ya se encuentra seleccionado.

El calendario de expansión de la cadena contempla que el segundo y el tercer punto de venta de la marca estarán ubicados en las zonas de Madrid Sur y Barcelona Centro. Para estos dos establecimientos, la fecha de apertura permanece fijada para el 1 de septiembre de 2026, tal como se estructuró originalmente en los planes institucionales.

Y es que el objetivo estratégico final de la compañía es concluir el ejercicio del año 2026 con un total de cinco puntos operativos en funcionamiento en todo el territorio español.

Esta reprogramación puramente operativa ocurre semanas después de que se destrabara de forma definitiva el panorama corporativo para la firma europea, tras la disputa legal con la empresa colombiana.

El pasado 24 de marzo de 2026, Frisby España recibió el aval legal y administrativo indispensable para iniciar su actividad económica tras un prolongado conflicto por el uso del nombre comercial con su contraparte, Frisby Colombia.

La habilitación comercial se consolidó tras una resolución firme emitida por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, entidad que ejerce de forma directa las funciones de Tribunal de Marca de la Unión Europea.

Dicho fallo judicial dejó sin efecto las medidas cautelares previas que le impedían formalmente a la sociedad española la utilización de la denominación de la marca colombiana en dicho territorio de la comunidad.

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Con esta última decisión judicial que favoreció a la empresa extranjera, la organización obtuvo la seguridad necesaria para reactivar sus inversiones y concretar la adecuación física de su red de establecimientos, que abrirá al público a mediados de agosto.

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