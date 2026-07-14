El senador Iván Cepeda y la excandidata vicepresidencial Aida Quilcué no asistieron este martes al acto de entrega de credenciales correspondiente al Estatuto de Oposición, organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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En representación de ambos dirigentes acudió Érika Isabel Prieto, quien participó en la ceremonia adelantada por la autoridad electoral para formalizar el reconocimiento previsto en la legislación colombiana para quienes ejercen la oposición política.

¿Qué ocurrió en la entrega de credenciales del Estatuto de Oposición?

La ceremonia fue organizada por el Consejo Nacional Electoral con el propósito de hacer entrega de las credenciales contempladas en el Estatuto de Oposición.

Aunque Iván Cepeda y Aida Quilcué eran los destinatarios de ese reconocimiento, ninguno de los dos asistió al evento.

Hasta el momento de la ceremonia, no se había informado públicamente la razón por la que Cepeda y Quilcué no asistieron al acto.

¿Qué son las credenciales del Estatuto de Oposición?

El Estatuto de Oposición establece una serie de garantías y derechos para quienes representan la principal fuerza opositora al Gobierno, entre ellos el reconocimiento institucional de quienes obtuvieron la segunda mayor votación en las elecciones presidenciales.

Como parte de ese procedimiento, el Consejo Nacional Electoral realiza la entrega de las credenciales que formalizan ese reconocimiento.

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