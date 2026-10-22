Por: El Espectador

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La Defensoría del Pueblo, a través de un pronunciamiento reciente, alertó sobre la designación de funcionarios en altos cargos estatales que estarían involucrados en casos relacionados con violencia de género. De acuerdo con lo expuesto por la entidad, se solicitó al gobierno de Abelardo de la Espriella revisar con rigor estas vinculaciones y tomar las medidas correspondientes para evitar que personas señaladas por delitos de este tipo ocupen posiciones de responsabilidad pública.

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Entre los casos mencionados, la Defensoría puso como ejemplo el nombramiento de un funcionario en el Ministerio de las Culturas. Según la entidad, esta persona enfrenta un proceso penal por presuntos episodios de violencia sexual, hechos que habrían ocurrido cuando ejercía funciones diplomáticas en Chile. Otro caso trata sobre la posible vinculación de un general en retiro a un cargo relevante en Ecopetrol, mientras ese mismo individuo afronta un proceso por presunto acoso sexual. La Defensoría también se refirió al presidente de Coljuegos, quien enfrenta una denuncia por hechos de violencia intrafamiliar y otras violencias basadas en género.

Frente a estos hechos, la Defensoría del Pueblo reiteró: "Corresponde a la justicia determinar las responsabilidades penales y se debe respetar la presunción de inocencia. Sin embargo, esto no exime al Estado de actuar con debida diligencia frente a las violencias contra las mujeres al decidir quién ocupa cargos de alta responsabilidad pública". Esta postura señala la importancia de que el Estado, más allá de lo judicial, implemente filtros y procedimientos claros antes de permitir que personas investigadas por estos hechos tengan acceso a cargos de poder.

El organismo fue enfático en que se requiere adoptar criterios claros y públicos para los nombramientos en la administración pública. Esos criterios deberían incluir la gravedad de las denuncias, el estado de los procesos, el tipo de cargo al que se aspira, posibles conflictos de interés y los riesgos que estos nombramientos pueden suponer para las denunciantes, incluidas presiones, represalias o nuevos episodios de revictimización.

En su comunicado, la Defensoría recalcó que acciones como estas envían mensajes contradictorios a las mujeres víctimas de violencia, quienes pueden sentir que las denuncias no son tomadas en cuenta. Según la entidad, la consecuencia es que el temor a represalias, la revictimización y las barreras para acceder a la justicia podrían verse agravados si las instituciones no brindan respuestas oportunas y efectivas ante estos hechos. Por eso, hizo un llamado urgente al gobierno para que revise los procesos de nombramiento y adopte una postura de tolerancia cero frente a la violencia de género.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dice la Defensoría del Pueblo sobre la violencia de género en el nombramiento de funcionarios?

La Defensoría del Pueblo manifestó preocupación por la designación de funcionarios investigados o denunciados por violencia de género en altos cargos del Estado. La entidad instó al gobierno a revisar con cautela dichas vinculaciones y argumentó que el Estado debe actuar con debida diligencia, considerando la gravedad de los hechos, incluso si aún no existe condena judicial, para evitar mensajes contradictorios a la sociedad.

¿Por qué es importante la presunción de inocencia en los procesos de violencia de género según la Defensoría?

Según la Defensoría del Pueblo, la presunción de inocencia —es decir, el derecho a ser considerado inocente mientras no se demuestre lo contrario en un proceso judicial— debe ser respetada. Sin embargo, aclara que esto no impide al Estado tomar precauciones respecto a quiénes nombra en cargos públicos, para garantizar que se actúe frente a las violencias contra las mujeres y se eviten riesgos de presión o revictimización a las denunciantes.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.