Hay cosas de la cocina que uno no considera un problema… hasta que se convierten en un problema.

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Por ejemplo, abrir la despensa y encontrarse con bolsas de arroz, cereales, harina y otros alimentos abiertos, todos amontonados y ocupando más espacio del necesario.

Además de hacer que la cocina se vea desordenada, guardar los alimentos de esta manera puede hacer más difícil saber cuánto queda de cada producto o encontrar rápidamente lo que se necesita.

Recipientes transparentes y herméticos

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Por eso, cambiar las bolsas y empaques abiertos por recipientes transparentes y herméticos puede ser una de esas pequeñas modificaciones que hacen que la cocina sea mucho más práctica.

Una de las opciones son los Rubbermaid Brilliance, recipientes transparentes diseñados para almacenar alimentos y mantenerlos organizados. Su diseño permite ver fácilmente qué hay dentro, mientras que las tapas ayudan a mantener un cierre hermético.

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Otra alternativa es el set de 10 recipientes herméticos de Amazon Basics. Incluye cinco tamaños diferentes —dos unidades de cada tamaño—, por lo que resulta práctico para organizar productos como cereales, café, azúcar, harina o snacks. Además, son apilables y transparentes para aprovechar mejor el espacio de la despensa. A2 Basics – Amazon Basics Products

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Contenedores herméticos para la despensa

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La idea no es convertir la cocina en una foto de Pinterest de un día para otro. A veces basta con empezar por los alimentos que más utilizas y pasar aquellos que vienen en empaques abiertos a recipientes que permitan ver, organizar y aprovechar mejor el espacio.

Y sí: probablemente después de organizar una parte de la despensa te van a dar ganas de organizarla toda.

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