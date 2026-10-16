Cuando uno empieza a correr con frecuencia, es normal fijarse en los tenis, la ropa deportiva y los accesorios para entrenar. Sin embargo, hay otra prenda que aparece cada vez más en las rutinas de muchos deportistas: las medias de compresión.

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Las he visto asociadas con carreras largas, entrenamientos intensos y procesos de recuperación. Por eso, quise entender qué ventajas pueden ofrecer y si realmente vale la pena incorporarlas a una rutina deportiva.

La primera conclusión es importante: no son una fórmula mágica para correr más rápido ni garantizan que los músculos se recuperen mejor. Una revisión científica publicada en 2025, que analizó estudios con corredores, no encontró mejoras significativas en el tiempo de carrera ni en el tiempo hasta el agotamiento por usar prendas de compresión. Sí encontró una reducción en la vibración de los tejidos blandos durante el ejercicio. (Estudio científico).

Pueden ofrecer una sensación de soporte durante el ejercicio

Una de las características de las medias de compresión deportivas es la presión que ejercen sobre la pierna. Dependiendo de su diseño, pueden proporcionar una sensación de sujeción en la zona de las pantorrillas.

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Para algunos corredores, esa sensación resulta cómoda durante las sesiones largas o los entrenamientos exigentes. Sin embargo, sentir mayor soporte no significa necesariamente que se esté previniendo una lesión o mejorando el rendimiento.

La evidencia sobre sus efectos deportivos continúa siendo limitada, por lo que las consideraría un complemento opcional, no un elemento indispensable para correr.

Pueden ayudar a reducir la vibración muscular

Este es uno de los beneficios que cuenta con evidencia científica interesante. La revisión publicada en 2025 encontró que las prendas de compresión redujeron la vibración de los tejidos blandos durante la carrera. No obstante, ese resultado no se tradujo en una mejora demostrable del tiempo de competición ni de la resistencia al esfuerzo. (Revisión sistemática).

En otras palabras, las medias pueden modificar algunos aspectos mecánicos del movimiento, pero todavía no se puede afirmar que eso haga correr más rápido a una persona.

Podrían resultar útiles durante la recuperación

Otra razón por la que los deportistas las utilizan es la posibilidad de disminuir la sensación de dolor muscular después del ejercicio.

Algunas investigaciones han encontrado resultados favorables en determinados indicadores de recuperación, aunque los hallazgos no son consistentes entre estudios ni para todas las actividades. Una revisión de estrategias de recuperación en deportistas de resistencia concluyó que no existe una estrategia que haya demostrado beneficios uniformes en todos los casos. (Revisión de estrategias de recuperación).

Por eso, si después de correr quiero probar unas medias de compresión, las vería como un recurso complementario. No sustituirían el descanso, una alimentación adecuada ni una progresión razonable del entrenamiento.

Existen modelos para diferentes necesidades

No todas las medias de compresión son iguales. Antes de comprar, distinguiría entre las deportivas y las de uso médico.

Medias deportivas: se utilizan durante el ejercicio o después de entrenar, según el diseño y las preferencias del deportista.

se utilizan durante el ejercicio o después de entrenar, según el diseño y las preferencias del deportista. Medias de compresión graduada: ejercen una presión que disminuye progresivamente desde el tobillo hacia arriba. Pueden encontrarse tanto en versiones deportivas como médicas.

ejercen una presión que disminuye progresivamente desde el tobillo hacia arriba. Pueden encontrarse tanto en versiones deportivas como médicas. Medias de compresión médica: se emplean para determinadas indicaciones circulatorias y deben elegirse de acuerdo con la necesidad clínica.

Esta diferencia importa porque no tienen necesariamente la misma presión ni el mismo propósito. Las medias médicas no deberían elegirse únicamente por su apariencia deportiva.

¿Qué debería revisar antes de comprarlas?

Si quisiera incorporar este accesorio a mis entrenamientos, revisaría varios aspectos:

Talla: debe corresponder a las medidas indicadas por el fabricante.

debe corresponder a las medidas indicadas por el fabricante. Ajuste: deben quedar firmes, sin generar dolor, entumecimiento ni marcas excesivas.

deben quedar firmes, sin generar dolor, entumecimiento ni marcas excesivas. Material: conviene revisar la transpirabilidad y la comodidad para el clima y la duración del entrenamiento.

conviene revisar la transpirabilidad y la comodidad para el clima y la duración del entrenamiento. Altura: hay modelos que llegan hasta la pantorrilla y otros que cubren una parte mayor de la pierna.

hay modelos que llegan hasta la pantorrilla y otros que cubren una parte mayor de la pierna. Presión: no elegiría una compresión más alta pensando que necesariamente ofrece más beneficios deportivos.

Si tengo problemas circulatorios, pérdida de sensibilidad en las piernas o una condición médica que pueda verse afectada por la compresión, consultaría con un profesional de salud antes de utilizarlas. Un ajuste incorrecto puede generar problemas, y no todas las personas son candidatas para este tipo de prenda. (Orientación sobre medias de compresión).

¿Vale la pena usar medias de compresión para correr?

Después de revisar sus características, mi conclusión es que las medias de compresión pueden ser un complemento interesante, pero no son imprescindibles para todos los corredores.

Pueden ofrecer una sensación de sujeción y reducir la vibración de los tejidos blandos durante el ejercicio. En cuanto a mejorar el rendimiento o acelerar la recuperación, los resultados científicos siguen siendo variables y no permiten garantizar esos efectos.

Si estoy empezando a correr, priorizaría unos tenis adecuados, ropa cómoda y una rutina que aumente progresivamente la carga. Las medias quedarían como una opción adicional que puedo probar si me resultan cómodas.

Al final, la mejor razón para comprarlas no debería ser una promesa de correr más rápido, sino comprobar si se adaptan a mis necesidades y aportan comodidad a mis entrenamientos.

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