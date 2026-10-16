Grabar con audio limpio sin importar el entorno dejó de ser exclusivo de los estudios. El BOYA Mini 2, disponible en Amazon por $158.426, es un micrófono inalámbrico lavalier compatible con iPhone 15, 16 y 17, y con dispositivos Android, pensado para creadores de contenido, periodistas y cualquier persona que necesite capturar voz de forma clara y sin estorbos. Los precios corresponden al 16 de octubre de 2026 y pueden cambiar.

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El micrófono llega en un momento en que la demanda de audio portátil de calidad ha crecido con fuerza entre quienes producen videos desde el celular. Su propuesta central es combinar un peso mínimo, cancelación de ruido basada en inteligencia artificial y una autonomía generosa, todo en un solo equipo pequeño y discreto.

Micrófonos BOYA Mini 2: para quien no quiere sacrificar calidad de audio

El BOYA Mini 2 está disponible en Amazon a $158.426 y ofrece grabación con resolución de 48 kHz y 24 bits, lo que la marca describe como calidad de transmisión. Su diseño de clip pesa solo 0,18 oz (unos 5,1 gramos), lo que lo convierte en el micrófono de clip más ligero de la línea BOYA de acuerdo con la ficha del producto publicada en Amazon. El rango inalámbrico llega hasta 100 metros (328,1 pies), suficiente para moverse con libertad durante una grabación.

Lo que más destaca:

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Cancelación de ruido AI en dos modos: el modo ‘Fuerte’ reduce el ruido de fondo hasta -40 dB en entornos muy ruidosos; el modo ‘Light’ baja solo -15 dB para conservar el sonido ambiental cuando se necesita.

el modo ‘Fuerte’ reduce el ruido de fondo hasta -40 dB en entornos muy ruidosos; el modo ‘Light’ baja solo -15 dB para conservar el sonido ambiental cuando se necesita. Limitador integrado y pista de seguridad: el limitador ajusta el volumen en tiempo real para evitar distorsión, y una pista de seguridad separada de -12 dB guarda una copia de respaldo del audio por si hay picos inesperados.

el limitador ajusta el volumen en tiempo real para evitar distorsión, y una pista de seguridad separada de -12 dB guarda una copia de respaldo del audio por si hay picos inesperados. Autonomía de 30 horas: el estuche de carga portátil acumula hasta 30 horas de batería total, según la información del producto en Amazon.

el estuche de carga portátil acumula hasta 30 horas de batería total, según la información del producto en Amazon. Control desde la aplicación BOYA Central: la app gratuita permite ajustar la ganancia, los modos de cancelación de ruido y los preajustes de ecualización directamente desde el teléfono.

Razones para comprarlo: el BOYA Mini 2 es la opción más adecuada para creadores de contenido que graban en la calle, en eventos o en cualquier lugar con ruido de fondo, y que necesitan un equipo que no se note en cámara ni pese en el bolsillo. También resulta útil para periodistas o comunicadores que trabajan con el celular como herramienta principal de captación de video y audio.

A tener en cuenta: aunque el producto es compatible con iPhone 15, 16 y 17, y con Android, la ficha disponible en Amazon no especifica si incluye adaptadores para todas las entradas posibles ni detalla la compatibilidad con versiones anteriores de Android, por lo que vale la pena revisar ese detalle antes de comprar.

¿Qué diferencia hay entre los modos de cancelación de ruido de un micrófono inalámbrico?

Los modos de cancelación de ruido determinan cuánto sonido ambiente se filtra durante la grabación. Un modo de reducción fuerte, como el -40 dB del BOYA Mini 2 según su ficha en Amazon, bloquea prácticamente todo el ruido exterior y deja solo la voz; es ideal para calles concurridas o espacios con mucha gente.

Un modo más suave, como el -15 dB, conserva parte del ambiente y resulta más apropiado para entrevistas en espacios abiertos o cuando el contexto sonoro es parte del relato.

¿Vale la pena invertir en un micrófono lavalier inalámbrico si se graba solo con el celular?

Sí, especialmente cuando se graba en exteriores o en lugares con eco y ruido de fondo, donde el micrófono integrado del celular capta todo el ambiente sin priorizar la voz.

Un micrófono lavalier inalámbrico como el BOYA Mini 2, disponible en Amazon a $158.426, permite separar la fuente de audio del dispositivo de grabación, lo que se traduce en voz más clara, menos ruido y menos tiempo de edición posterior.

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