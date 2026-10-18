Por: EL PILON SA

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La jornada Ritmo Rosa, realizada en la Plaza Alfonso López, reunió a diversas instituciones, personal de salud y familias para resaltar la importancia de consultar a tiempo y acompañar a quienes afrontan el cáncer de mama. Según la Cuenta de Alto Costo (CAC), la detección temprana en la región Caribe se ubicó en 47,92%, mientras que el promedio nacional fue del 54% en el periodo 2024. Esta diferencia revela una brecha significativa que afecta el pronóstico y tratamiento de quienes reciben este diagnóstico, especialmente en zonas con menos acceso a servicios oportunos.

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El caso de Luz Miranda encarna lo que enfrentan muchas familias. Diagnosticada con cáncer de seno en 2015, poco después de haber perdido a su madre por cáncer de colon, Miranda ha aprendido a sostener su proceso con el acompañamiento continuo de su familia y de la Liga contra el Cáncer. Destaca que ese apoyo emocional resulta esencial, y recomienda con firmeza no abandonar los controles médicos y mantener vigilancia constante sobre la propia salud.

Ritmo Rosa incluyó la participación de adultos mayores que, mediante la elaboración de lazos rosados en trapillo, llevaron un mensaje de sensibilización a los monumentos de Valledupar. Milena Serrano, gestora social del municipio, enfatizó la importancia de que las mujeres prioricen su salud y no posterguen los exámenes de detección. A su vez, la Liga contra el Cáncer insistió en que la sensibilización debe mantenerse y trascender la jornada, convirtiéndose en una conversación permanente sobre la importancia de consultar con oportunamente.

La dimensión familiar del cáncer también fue abordada por Marcos Cruz, decano de la Fundación Universitaria del Área Andina, quien relató vivencias propias y familiares relacionadas con la enfermedad. Su mensaje fue claro: el autocuidado comienza con una consulta temprana y no debe verse al cáncer como una condena inevitable.

La brecha en detección temprana en el Caribe, reportada por la CAC en octubre de 2025, evidencia retos como las distancias, demoras, fragmentación de servicios y limitaciones económicas. El informe 'Calidad de vida y percepción de la atención del cáncer de mama en dos regiones de Colombia', revela que, para muchas mujeres, los obstáculos van más allá del miedo; se relacionan también con condiciones estructurales. Si bien algunos estudios, como el publicado en la revista Cultura y Representaciones Sociales el 31 de agosto de 2026, no se centran en la región Caribe, permiten entender el impacto emocional del diagnóstico.

En la jornada, el cirujano oncólogo Juan Carlos Mindiola García recordó la importancia de no ocultar los síntomas ni dejarse vencer por el miedo. Explicó que, si bien el autoexamen ayuda a reconocer cambios, la valoración profesional y la mamografía son fundamentales, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud de Colombia. Reconocer cambios como masas, hundimientos o secreciones inusuales es clave para acudir al médico sin demora. La Organización Mundial de la Salud recuerda que la mayoría de los nódulos no son cancerosos, pero siempre justifican una consulta.

El mensaje final de Ritmo Rosa es claro: el acompañamiento debe continuar después de octubre, pues, como señaló la Liga contra el Cáncer, "detrás de cada diagnóstico hay una historia de familia, unos sueños, una vida que merece ser acompañada con dignidad, respeto y amor".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la brecha en la detección temprana de cáncer de mama en el Caribe colombiano?

De acuerdo con la Cuenta de Alto Costo en su boletín de octubre de 2025, la detección temprana de cáncer de mama en el Caribe fue de 47,92%, mientras que a nivel nacional alcanzó el 54%. Esta diferencia evidencia una brecha que alerta sobre la necesidad de mejorar el acceso y la continuidad de la atención en la región.

¿Por qué es importante combinar el autoexamen con mamografía y valoración médica profesional?

El autoexamen permite identificar cambios o anomalías, pero no debe reemplazar la mamografía ni la evaluación de un profesional de la salud. Según el Ministerio de Salud de Colombia, la mamografía cada dos años es fundamental en mujeres de 50 a 69 años, y frente a síntomas, la valoración médica es indispensable para un diagnóstico adecuado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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