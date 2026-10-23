Por: Noticiero 90 minutos

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El bienestar del intestino es un reflejo constante de lo que consumimos cada día. Un patrón de alimentación diverso es fundamental para mantener el equilibrio en la microbiota intestinal, ese conjunto de microorganismos –bacterias, virus, hongos y arqueas– que coexisten de forma natural en el tubo digestivo, especialmente en el intestino grueso. Popularmente conocida como 'flora intestinal', esta comunidad desempeña funciones clave: apoya las defensas, contribuye al entrenamiento del sistema inmune y llega a influir en el estado de ánimo y el comportamiento, según lo explicado en el material consultado.

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Sin embargo, adoptar este tipo de dieta equilibrada no siempre resulta sencillo. Hábitos alimentarios inadecuados dificultan que el cuerpo reciba los nutrientes esenciales para su funcionamiento. Las señales de alerta sobre posibles alteraciones en la salud digestiva no se limitan a molestias clásicas como distensión abdominal, gases, estreñimiento o diarrea. Tal como detalla Diana Bermúdez, especialista en nutrición y procesos alimenticios, existen manifestaciones que pueden superar el sistema digestivo, como cambios en la piel (acné, eczema) o sensación persistente de fatiga.

La forma más efectiva para fortalecer la microbiota pasa por la diversidad en la dieta. Esto implica sumar alimentos naturalmente ricos en fibra, como frutas, vegetales, leguminosas, avena, semillas y frutos secos. Además, los alimentos probióticos cobran relevancia. Los probióticos son microorganismos vivos (bacterias y levaduras) que, cuando se consumen en cantidades adecuadas, aportan beneficios al sistema digestivo. Entre las fuentes naturales de probióticos se cuentan los alimentos fermentados: kéfir, yogurt griego, pan de masa madre, pepinillos, vinagre de manzana y kombucha, de acuerdo con la información proporcionada.

No obstante, la capacidad regeneradora de la microbiota puede verse comprometida por el frecuente consumo de ultraprocesados, que desplazan a los alimentos frescos y naturales. Las bebidas azucaradas, harinas refinadas con bajo contenido de fibra, productos de pastelería industrial, consumo excesivo de alcohol y dietas altamente restrictivas son prácticas que afectan negativamente la salud intestinal. La recomendación, en este contexto, es reducir la presencia de estos productos en el menú diario y priorizar comidas variadas, coloridas y de distintas texturas –enfatizando siempre en la comida real y no en los ultraprocesados.

En definitiva, escuchar al intestino y adoptar hábitos alimentarios saludables es un pilar para conservar el equilibrio del organismo y el bienestar general, de acuerdo con lo recogido en el reportaje citado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los signos de una microbiota intestinal alterada?

Los indicios de un desequilibrio en la microbiota intestinal pueden ir más allá de los síntomas típicos digestivos, como gases, distensión abdominal, estreñimiento o diarrea. Según la especialista Diana Bermúdez y la información suministrada, también están presentes manifestaciones fuera del sistema digestivo, como alteraciones en la piel (acné, eczema) y sensación recurrente de fatiga.

¿Qué alimentos ayudan y cuáles perjudican a la microbiota intestinal?

De acuerdo con el contenido del artículo, favorecen la salud de la microbiota los alimentos ricos en fibra, frutos frescos, vegetales, leguminosas, semillas, frutos secos y productos fermentados con probióticos como kéfir o yogurt griego. En contraste, el consumo habitual de ultraprocesados, bebidas azucaradas, harinas refinadas, productos de pastelería industrial, consumo excesivo de alcohol y dietas extremadamente restrictivas puede afectar negativamente la diversidad y el equilibrio de la microbiota intestinal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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