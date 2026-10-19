Un juez de control de garantías determinó que la audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Orrego será reservada. Inicialmente, esta diligencia judicial, llevada a cabo este lunes 19 de octubre, estaba pactada para que fuera pública.
Sin embargo, la decisión del togado cambió las reglas del juego y ahora se tendrán que conocer los detalles de la audiencia una vez finalice. El reconocido periodista deportivo está en medio de la imputación de cargos por los delitos de acoso y acto sexual violento.
#Judicial | Por decisión de un juez de control de garantías, la audiencia de imputación de cargos contra el periodista Ricardo Orrego, por los delitos de acoso sexual y acto sexual violento, será reservada.
Vía: @JennyAngaritaGLee También
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— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 19, 2026
El caso contra Ricardo Orrego se dio a conocer en el ojo público en marzo del presente 2026, cuando en su lugar de trabajo dieron a conocer que había investigaciones por casos de acoso. Finalmente, al periodista le terminaron su contrato junto con Jorge Alfredo Vargas.
Ambos siguen rindiendo cuentas con la justicia por las acusaciones de haber, presuntamente, acosado a compañeras en su lugar de trabajo.
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