El periodista deportivo Ricardo Orrego se pronunció públicamente este lunes 19 de octubre, después de siete meses de silencio y de concluir la audiencia de imputación de cargos en su contra por presuntos delitos de acoso sexual y acto sexual violento.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Imputaron cargos a Ricardo Orrego por acoso; el periodista no aceptó acusaciones)

A través de un video, el comunicador explicó por qué había decidido mantenerse al margen de las declaraciones públicas durante ese periodo y se refirió a las consecuencias personales y laborales que, según dijo, ha tenido esta situación.

La Fiscalía investiga presuntos hechos ocurridos entre 2012 y 2024 en un contexto laboral y ha señalado la existencia de cinco presuntas víctimas. La imputación constituye una etapa del proceso penal y no equivale a una condena.

#Judicial | Ricardo Orrego rompe su silencio y habla tras la imputación de cargos de la Fiscalía. “A mi esposa y a mis hijos quiero expresarles mi gratitud infinita por mantenerse a mi lado, unidos frente a la incertidumbre. A ellos les pido perdón por el dolor que esta situación les ha causado”, dijo. — Minuto60 (@minuto60com) October 19, 2026

Ricardo Orrego habló del impacto que tuvo el caso en su familia y su trabajo

En su pronunciamiento, Orrego aseguró que el proceso ha cambiado distintos aspectos de su vida, desde la tranquilidad de su hogar hasta su trayectoria profesional.

“No puedo negar que el impacto en nuestras vidas ha sido muy fuerte. Esta situación ha alterado la tranquilidad de mi hogar, ha significado el final de un ciclo en mi trabajo y ha puesto a prueba mi reputación profesional“, expresó.

El periodista también dedicó parte de su mensaje a su esposa y a sus hijos, a quienes agradeció por acompañarlo durante los meses de incertidumbre.

“A mi esposa y a mis hijos quiero expresarles mi gratitud infinita por mantenerse a mi lado, unidos frente a la incertidumbre. A ellos les pido perdón por el dolor que esta situación les ha causado”, dijo.

Orrego señaló que su familia ha sido su principal prioridad durante este periodo y aseguró que el apoyo de sus seres queridos le ha permitido afrontar las dificultades.

“Son la razón principal por la que hoy estoy aquí dando la cara con la frente en alto”, añadió en el video.

Decisión de Ricardo Orrego frente al proceso judicial

Otro de los puntos centrales de su declaración fue su decisión de no utilizar los medios de comunicación ni sus redes sociales para discutir públicamente los hechos que se investigan.

El periodista aseguró que su defensa se desarrollará ante las autoridades judiciales y que continuará atendiendo los requerimientos que le hagan dentro del proceso.

“Quiero ser muy claro en algo: no utilizaré mis redes sociales ni los medios de comunicación para debatir versiones, controvertir declaraciones o referirme a personas específicas. Mi defensa se llevará a cabo estrictamente donde corresponde, en los estrados judiciales”, afirmó.

También reconoció la sensibilidad de los hechos investigados y sostuvo que espera que sean evaluados con responsabilidad, objetividad y respeto por la ley.

“Las conductas que se investigan involucran asuntos sumamente delicados que nuestra sociedad, con toda razón, exige que se tomen con la mayor seriedad”, manifestó.

En ese sentido, pidió que el proceso avance con apego a las garantías judiciales y expresó su confianza en la justicia y en el equipo que asumió su defensa. Finalmente, agradeció a las personas que lo han acompañado durante los últimos meses y aseguró que afronta esta etapa apoyado en su familia y en sus creencias religiosas.

“Afronto el futuro de la mano de Dios, sostenido por el amor incondicional de mi familia, con plena confianza en la labor de la justicia y en mi equipo de la defensa“, concluyó.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.