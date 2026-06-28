Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital.
En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa se trabaja para cuidar y mantener limpio el espacio público. Botar escombros como madera, camas, colchones, muebles, además de basuras, llantas, residuos de construcción o elementos voluminosos en el espacio público es una de las prácticas que más deteriora el entorno y afecta la convivencia en Bogotá.
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Este comportamiento es sancionado por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana con una multa general tipo cuatro, la cual establece, para este año, una sanción económica de $ 933.816 pesos. Según las autoridades, quienes incurran en estas prácticas deberían participar en programas comunitarios o actividades pedagógicas.
Para evitar este comportamiento, el Distrito ofrece alternativas seguras y gratuitas para la disposición de estos residuos. A través de la Línea 110, los ciudadanos pueden solicitar la recolección de escombros de gran tamaño y evitar contratar a terceros que suelen abandonarlos en zonas no autorizadas. A través de esta línea, la recolección de hasta 2 metros cúbicos de residuos es totalmente gratis.
También están los Ecopuntos móviles, ubicados semanalmente en diferentes sectores de la ciudad, donde se reciben sin costo escombros, madera, muebles, tejas plásticas y colchones. Los puntos, días y horarios pueden consultarse en uaesp.gov.co/ecopuntos.
No arrojar este tipo de elementos también permite construir seguridad y evita la acumulación de puntos críticos, permite cuidar el espacio público y hacer que Bogotá se vea mejor.
Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.
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