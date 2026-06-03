Los habitantes del barrio El Codito, en la localidad de Usaquén (Bogotá), continúan enfrentando problemas por la presencia de ratas y otros animales atraídos por la acumulación de basura en diferentes sectores del vecindario. Aunque existen rutas establecidas para la recolección de residuos, los vecinos aseguran que la situación sigue preocupando las familias.

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Según relataron residentes consultados por El Tiempo, los camiones recolectores pasan entre lunes y jueves, además de los sábados. Sin embargo, consideran que la falta de cultura ciudadana y algunos retrasos en las labores de poda contribuyen a que se mantengan focos que favorecen la proliferación de plagas en las calles.

María Fernanda Rojas explicó que uno de los principales problemas ocurre cuando algunas personas dejan residuos fuera de los horarios establecidos o cuando las bolsas son abiertas antes de que pase el servicio de aseo. “A veces la gente deja cosas por fuera o rompen las bolsas, y eso se llena de animales”, señaló la habitante del sector.

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Una percepción similar tiene Jorge Iván Castañeda, quien aseguró que es frecuente encontrar empaques abiertos en distintos puntos del barrio. Según indicó, esa situación facilita que las ratas y otros animales se acerquen a las zonas residenciales, especialmente durante las horas de la noche.

Los residentes afirman que el problema se vuelve más evidente cuando cae la noche y se acumulan desechos en esquinas o espacios públicos. Mientras avanzan las rutas de recolección y algunas zonas permanecen con vegetación alta, los habitantes aseguran que deben convivir con una sensación constante de alerta.

Ante este panorama, muchas familias han optado por implementar medidas preventivas dentro de sus viviendas para evitar la entrada de plagas. Entre ellas están el uso de productos de limpieza con cloro, la instalación de mallas en sifones y otras estrategias caseras para proteger sus hogares.

La situación de El Codito refleja una problemática que, según los vecinos, también se presenta en otros sectores de Bogotá. Para ellos, el desafío no solo depende de la frecuencia de la recolección de basuras, sino también de una mayor conciencia ciudadana y de acciones que permitan reducir los riesgos sanitarios asociados a la acumulación de residuos.

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