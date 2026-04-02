Luego de que circulara un video en redes sociales en el que se observa un ratón en la plazoleta de comidas del centro comercial Parque La Colina, por esta razón la administración se pronunció a través de un comunicado luego de una visita de la Secretaría de Salud.

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“Recibimos la visita de inspección, vigilancia y control por parte de la autoridad sanitaria, en el marco de sus funciones, la cual se desarrolló con total apertura y colaboración por parte de nuestro equipo”, se lee en la misiva de Parque La Colina.

El establecimiento aseguró que, luego de una inspección detallada y de activar sus protocolos, no se evidenció la presencia del animal. Sin embargo, anunció medidas luego de varias recomendaciones de la autoridad sanitaria.

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“Importante destacar que, tras la revisión realizada, no se evidenció presencia de plagas ni rastros asociados dentro de nuestras instalaciones, lo cual ratifica que se trata de un hecho aislado que no compromete las condiciones generales del centro comercial”, se lee en la misiva.

De esta manera, el centro comercial se comprometió a implementar un plan de mejora con barreras físicas y control de accesos en áreas técnicas para este tipo de plaga.

“Acogemos de manera responsable las recomendaciones emitidas por la autoridad. En ese sentido, ya nos encontramos avanzando en la implementación del plan de mejora definido”, concluyó la compañía.

¿Qué dijo la Secretaría de Salud en su visita al Parque La Colina?

La Secretaría Distrital de Salud verificó las condiciones sanitarias en la zona de comidas y otras áreas del establecimiento. La visita se llevó a cabo el pasado primero de abril.

“Como resultado de la intervención se otorgó concepto sanitario desfavorable sin medida sanitaria, ya que dentro de la inspección realizada no se evidenciaron factores de riesgo que ameritaran sanción”, indicó la entidad, según recogió El Tiempo.

#BOGOTÁ | Tras las denuncias registradas en redes sociales sobre roedores en el centro comercial Parque La Colina, la Alcaldía de Bogotá informó que después de una revisión no se evidenció presencia de plagas, pero sí se identificaron incumplimientos en las condiciones de control… pic.twitter.com/hpdzuhebt7 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 2, 2026

En este sentido, la entidad no halló méritos para una sanción, pero sí encontró debilidades en control preventivo y dio recomendaciones a los encargados del establecimiento.

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