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Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Abr 1, 2026 - 1:40 pm

No caiga en la trampa: los ciberdelincuentes están al acecho. La Secretaría de Seguridad emitió una alerta urgente sobre una modalidad de estafa que circula a través de mensajes de texto (SMS), donde se les informa a los ciudadanos sobre supuestas multas de tránsito en fase de “cobro jurídico” o “embargo de bienes”.

La imagen, que ya ha sido catalogada como “falsa” por las autoridades, muestra cómo los delincuentes utilizan nombres reales y lenguaje intimidatorio para presionar a las personas a dar clic en enlaces fraudulentos.

El modus operandi es sencillo pero efectivo: envían un mensaje de texto alertando sobre una sanción vial y ofrecen un “50 % de descuento por hoy” para evitar el supuesto embargo. El objetivo es que el usuario, impulsado por el temor y la urgencia, ingrese a links como .smt.pgcol.cc/ o .dctosviales.com/2026, los cuales son portales falsos diseñados para robar información personal y bancaria.

“Los ciberdelincuentes buscan generar temor con términos legales para que usted dé clic sin verificar”, advirtieron las autoridades de seguridad.

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La recomendación primordial es no abrir ningún enlace. Para proteger su información y su bolsillo, siga estos pasos:

  • Verifique en canales oficiales: Consulte sus comparendos directamente en la página del SIMIT o en la Ventanilla Única de Servicios.
  • Reporte el caso: Si recibe un SMS sospechoso, denúncielo en el CAI Virtual de la Policía Nacional.
  • Desconfíe de los descuentos inmediatos: Las entidades oficiales no notifican procesos jurídicos de embargo a través de un mensaje de texto con links de pago rápido.

 

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