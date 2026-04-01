No caiga en la trampa: los ciberdelincuentes están al acecho. La Secretaría de Seguridad emitió una alerta urgente sobre una modalidad de estafa que circula a través de mensajes de texto (SMS), donde se les informa a los ciudadanos sobre supuestas multas de tránsito en fase de “cobro jurídico” o “embargo de bienes”.
La imagen, que ya ha sido catalogada como “falsa” por las autoridades, muestra cómo los delincuentes utilizan nombres reales y lenguaje intimidatorio para presionar a las personas a dar clic en enlaces fraudulentos.
El modus operandi es sencillo pero efectivo: envían un mensaje de texto alertando sobre una sanción vial y ofrecen un “50 % de descuento por hoy” para evitar el supuesto embargo. El objetivo es que el usuario, impulsado por el temor y la urgencia, ingrese a links como
.smt.pgcol.cc/ o
.dctosviales.com/2026, los cuales son portales falsos diseñados para robar información personal y bancaria.
“Los ciberdelincuentes buscan generar temor con términos legales para que usted dé clic sin verificar”, advirtieron las autoridades de seguridad.
🚨Cuidado con estos mensajes de texto con falsas multas de tránsito. Los ciberdelincuentes buscan generar temor con un supuesto “cobro jurídico”, “embargos” o “descuentos por hoy” para que usted dé clic sin verificar. No lo haga.
Consulte siempre en los canales oficiales y… pic.twitter.com/JVRg5vtZOd
— Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) April 1, 2026
La recomendación primordial es no abrir ningún enlace. Para proteger su información y su bolsillo, siga estos pasos:
- Verifique en canales oficiales: Consulte sus comparendos directamente en la página del SIMIT o en la Ventanilla Única de Servicios.
- Reporte el caso: Si recibe un SMS sospechoso, denúncielo en el CAI Virtual de la Policía Nacional.
- Desconfíe de los descuentos inmediatos: Las entidades oficiales no notifican procesos jurídicos de embargo a través de un mensaje de texto con links de pago rápido.
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