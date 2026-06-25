Cuando parecía que las gambetas, las sonrisas y los trucos de Ronaldinho Gaúcho solo vivirían en los videos de YouTube y en la memoria de los aficionados, el brasileño volvió a sorprender al mundo. A sus 46 años, una de las mayores leyendas que ha dado el fútbol anunció oficialmente su regreso a la actividad profesional.

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La noticia fue confirmada durante un evento adelantado en Miami, Estados Unidos, donde el exjugador brasileño fue presentado como nuevo integrante del Ravenna FC, club italiano que actualmente compite en la Serie C y que busca protagonizar un ambicioso proyecto de crecimiento deportivo e institucional.

En principio, Ronaldinho llega como inversor y su marca estará en la camiseta del equipo, pero igual también hará parte de los jugadores inscritos para el campeonato y por eso es que podría volver a jugar.

La noticia despertó una ola de nostalgia entre millones de aficionados. No es para menos. Ronaldinho fue mucho más que un futbolista. Fue la magia hecha jugador. El hombre que convirtió las canchas en escenarios de espectáculo y que inspiró a toda una generación de estrellas alrededor del planeta.

Figuras como Lionel Messi, Neymar, Vinícius Júnior y muchos otros han reconocido públicamente la influencia que tuvo el brasileño en sus carreras. Su manera de entender el fútbol, siempre asociada a la alegría, la creatividad y la libertad, marcó una época irrepetible.

Durante su presentación, el campeón del mundo con Brasil en 2002 dejó claro que su decisión no responde únicamente a una estrategia publicitaria.

“Colores nuevos, la misma sonrisa. El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. Que empiece la magia”, expresó el exfutbolista.

Además, dejó una frase que ilusionó aún más a quienes sueñan con verlo nuevamente en acción.

“Mi familia y yo estamos muy felices por hacer el último gol. ¿Por qué no?”, comentó entre sonrisas.

La carrera de Ronaldinho es una de las más brillantes de la historia reciente. Tras surgir en Gremio, conquistó Europa vistiendo las camisetas del PSG, Barcelona y Milán. Fue precisamente con el conjunto catalán donde alcanzó su máximo esplendor, ganando la Champions League, dos títulos de Liga y el Balón de Oro en 2005.

Su talento era tan extraordinario que incluso logró algo reservado para muy pocos: recibir una ovación de pie en el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, pese a vestir la camiseta de su máximo rival.

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Ahora, más de una década después de su retiro de la élite, Ronaldinho está listo para escribir una última página en una historia que ya es eterna. Y aunque nadie sabe cuántos minutos jugará o cuántos goles marcará, millones de aficionados coinciden en algo: volver a ver a ‘Dinho’ sobre una cancha ya es una victoria para el fútbol.

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