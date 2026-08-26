Escrito por:  Redacción Nación
Ago 26, 2026 - 4:59 am

El Congreso de la República eligió a Cielo Rusinque como una de las nuevas magistradas del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de una jornada en la que fueron definidos los nueve integrantes del organismo para el periodo 2026-2030. Su elección se produjo pese a la solicitud que había hecho Angie Rodríguez para que se frenara su postulación.

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Rusinque fue escogida como una de las dos representantes del Pacto Histórico en el nuevo CNE, junto con Ana Jimena Bautista. La plancha en la que fueron incluidas obtuvo 77 votos durante la elección realizada por el Congreso.

La controversia alrededor de su candidatura se conoció horas antes de la votación. Angie Rodríguez, exgerente del Fondo Adaptación, envió un oficio a la Presidencia del Senado en el que pidió frenar la elección de Rusinque y aseguró que había presentado una denuncia penal en su contra ante la Fiscalía General de la Nación.

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¿Por qué pidieron frenar la elección de Cielo Rusinque?

En el documento enviado al Congreso, Rodríguez señaló que la denuncia incluye presuntas conductas relacionadas con injuria agravada, calumnia agravada, falsedad personal mediante inteligencia artificial, concierto para delinquir y hechos de violencia contra la mujer en entornos digitales.

La solicitud, por tanto, buscaba que la plenaria tuviera en cuenta la existencia de esa denuncia antes de votar la elección de Rusinque como magistrada del organismo electoral. La petición fue presentada en medio de la definición de los nuevos integrantes del CNE.

Pese a ese llamado, la votación se llevó a cabo y Rusinque quedó incluida entre los nueve magistrados elegidos. El nuevo CNE quedó integrado, además, por Nubia Estela Martínez, Plinio Alarcón, Silvio Carrasquilla, Juan Carlos Wills, Juan Felipe Lemus, José Antonio Parra, Ana Jimena Bautista y Gersel Pérez.

Con la elección, Rusinque ocupará una de las nueve posiciones del CNE durante el periodo 2026-2030. El organismo tiene entre sus funciones vigilar a las organizaciones políticas, supervisar la financiación de campañas y adoptar decisiones relacionadas con los procesos electorales.

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