Por: Portal Bogotá

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"Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" es una iniciativa que, de acuerdo con los testimonios recopilados por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), está generando un cambio notorio en la convivencia y la percepción de seguridad en sectores emblemáticos como el parque Sucre, más conocido como parque de los Hippies en la localidad de Chapinero. La voz de Carolina Rodríguez, vecina del sector, refleja el sentir de muchos residentes al afirmar que la llegada de los Gestores del Orden representó “un cambio radical en la zona”. Este tradicional parque, ubicado entre las calles 59A y 60 y las carreras Séptima y Novena, es un punto de encuentro que congrega a residentes, comerciantes y visitantes, quienes ahora cuentan con acompañamiento permanente de los Gestores del Orden.

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Durante un recorrido realizado por la SDSCJ, los habitantes manifestaron sentirse más seguros y acompañados. Una residente expresó que los gestores “empezaron a sensibilizar” y describió su disposición para colaborar, mientras otro vecino aseguró que “cuando uno sale se siente seguro”, refiriéndose al apoyo inmediato que brindan los gestores en caso de cualquier eventualidad. La convivencia renovada se evidencia también en la confianza para transitar y en la percepción de seguridad mejorada en el sector.

Actualmente, más de 600 Gestores del Orden intervienen en diversas zonas de Bogotá, concentrándose en polígonos priorizados. Su labor va más allá del acompañamiento: anticipan posibles situaciones de conflicto, promueven el uso adecuado del espacio público y refuerzan la cultura ciudadana mediante acciones pedagógicas en convivencia, prevención de violencias y medio ambiente. Además, coordinan esfuerzos con otras entidades distritales para resolver problemáticas urbanas, como el manejo de residuos, el ruido y el consumo de sustancias en espacios abiertos. Solo en 2026, han atendido más de 15.000 incidentes relacionados.

El Distrito adelanta una convocatoria pública para vincular a más de 1.000 nuevos Gestores del Orden, fortaleciendo así el despliegue territorial de la SDSCJ. Los vecinos destacan la habilidad de estos funcionarios para dialogar y crear vínculos directos con la comunidad, actuando como puente entre ciudadanos y entidades municipales. El trabajo conjunto con la Policía de Bogotá ha resultado en la reducción de delitos de alto impacto en los sectores intervenidos, según reporta la SDSCJ.

Finalmente, la recuperación del parque de los Hippies es considerada un logro alcanzado gracias a la colaboración constante entre comunidad, Gestores del Orden y entidades públicas, quienes han impulsado jornadas colectivas de limpieza y embellecimiento del espacio público, fomentando la apropiación sostenible y el diálogo permanente en beneficio de todos.

¿Qué hacen los Gestores del Orden en Bogotá y cómo impactan la seguridad?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, los Gestores del Orden en Bogotá realizan acompañamiento ciudadano, intervienen en la prevención de incidentes que afectan la convivencia, desarrollan acciones pedagógicas y articular respuestas institucionales ante problemáticas como el ruido, residuos o consumo de sustancias. Su presencia ha aportado a la percepción de seguridad y reducción de delitos según los testimonios recogidos en sectores como Chapinero.

¿En qué consiste la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' para la recuperación de espacios como el parque Sucre?

La estrategia "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" busca fomentar la convivencia y mejorar la seguridad en lugares públicos a través de la presencia activa de los Gestores del Orden y acciones interinstitucionales, como jornadas de limpieza y pedagogía comunitaria. El objetivo es mantener una apropiación ciudadana permanente, fortalecer el tejido social y garantizar que la recuperación de estos espacios se sostenga con el tiempo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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