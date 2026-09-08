Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 9 de septiembre de 2026 rige en Bogotá la medida de pico y placa, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Esta restricción dirige la circulación de vehículos particulares y taxis dependiendo del último dígito de su placa, por lo que es fundamental que los conductores estén atentos para evitar sanciones.

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Para la jornada de este miércoles, pueden circular por las vías de la ciudad los vehículos particulares cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4 y 5. En el caso de los taxis, la medida es un poco más amplia: podrán movilizarse aquellos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0, de acuerdo con la información oficial entregada por la SDM.

Según el calendario de la entidad, el horario en que aplica el pico y placa para vehículos particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras que los taxis tienen restricción de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Es fundamental estar atentos a estos intervalos, ya que circular durante las horas restringidas puede acarrear comparendos y otros inconvenientes en la movilidad.

La SDM permite a los usuarios que necesiten circular durante el pico y placa inscribirse en el programa Pico y Placa Solidario. Esta modalidad ofrece la posibilidad de pagar para usar el vehículo particular sin restricciones en días de restricción, con el trámite exclusivo en la web oficial de la secretaría. Es clave recordar que este proceso no tiene intermediarios ni otros portales autorizados: el único canal válido es la página www.movilidadbogota.gov.co, y el pago se hace únicamente mediante el botón de PSE en la plataforma oficial.

Ante intentos de estafa y páginas fraudulentas, la SDM advierte que los ciudadanos deben desconfiar de cualquier sitio diferente al oficial para tramitar el Pico y Placa Solidario. Solo la entidad está habilitada para gestionar exenciones y pagos relacionados; cualquier otra plataforma constituye un riesgo para la seguridad de datos y dinero.

Si usted requiere información adicional, la Secretaría Distrital de Movilidad ofrece canales oficiales para consultar detalles sobre la medida, los horarios y las alternativas para quienes necesiten circular en los días de restricción.

¿Cómo funciona el Pico y Placa para particulares y taxis en Bogotá el 9 de septiembre de 2026?

En Bogotá, el miércoles 9 de septiembre de 2026, se permite la circulación a vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 y a taxis cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0. Los horarios de restricción van de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. para particulares y de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. para taxis, según la información oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario y dónde tramitarlo en Bogotá?

El Pico y Placa Solidario es una modalidad que permite a los conductores pagar para circular durante días con restricción, sin estar sujetos a la medida. Este trámite se realiza únicamente a través de la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, utilizando el botón de PSE, y la entidad advierte no acudir a intermediarios ni sitios no oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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