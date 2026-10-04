Por: El Espectador

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El agua con gas y la soda suelen confundirse debido a su apariencia similar, especialmente por las burbujas que contienen, pero en realidad presentan diferencias importantes en su composición. De acuerdo con Rosa Margarita Campo, médica y nutricionista, y Diana León, experta en nutrición culinaria, lo crucial a la hora de elegir entre las dos no es el nombre que aparece en la botella, sino su etiqueta y los ingredientes detallados en ella. Ambas bebidas nacen de la mezcla de agua con gas carbónico, responsable de las características burbujas y el toque ligeramente ácido que las distingue, un proceso que, según León, se remonta a 1767, cuando un químico inglés experimentó disolviendo este gas en agua y descubrió su agradable sabor.

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Actualmente, el gas carbónico puede encontrarse de manera natural en algunas aguas minerales, presentes desde el propio manantial, o puede ser añadido durante el proceso de producción industrial, aclara Campo. No obstante, la diferencia esencial radica en los componentes adicionales. Mientras que el agua con gas simple incluye únicamente agua y gas carbónico —“una mezcla de agua y burbujas”, precisa León—, la soda incorpora sales minerales añadidas como bicarbonato de sodio, citratos, cloruros o sulfatos. Por esta razón, la soda puede llegar a tener un gusto un poco más salado o mineral que el agua con gas, según indica Campo.

El panorama cambia radicalmente si la bebida contiene azúcar, edulcorantes, acidulantes o cafeína: en ese caso, ya no se trata ni de agua con gas ni de soda, sino de una gaseosa, advierten las especialistas. Su recomendación es clara: a la hora de escoger, se debe revisar detalladamente la etiqueta, más allá del nombre comercial, para evitar consumir inadvertidamente bebidas azucaradas.

Otro aspecto relevante es el contenido de sodio, pues este puede variar de un producto a otro. León y Campo sugieren revisar la tabla nutricional y optar por presentaciones que tengan una composición sencilla y bajo contenido de sodio. Consideran que tanto el agua con gas como la soda, siempre que no tengan azúcar añadida, son buenas opciones para quienes buscan limitar el consumo de gaseosas y otras bebidas endulzadas.

Además del consumo directo, el agua con gas puede usarse en la cocina, aportando textura a masas y frituras o facilitando la limpieza de alimentos, además de ser clave en la coctelería para dar efervescencia a las bebidas.

¿Cuál es la principal diferencia entre el agua con gas y la soda?

La diferencia fundamental radica en la composición. Mientras el agua con gas contiene únicamente agua y gas carbónico, la soda suele tener sales minerales adicionales como bicarbonato de sodio, citratos o sulfatos, lo que puede modificar su sabor y hacerla más mineral o salada.

¿Por qué es importante revisar la etiqueta al comprar agua con gas o soda?

Revisar la etiqueta es esencial para identificar si la bebida contiene azúcar, edulcorantes o un alto contenido de sodio. Si tiene azúcar, ya se considera una gaseosa, por lo que es importante asegurarse de que solo contenga agua, gas carbónico y, en el caso de la soda, sales minerales, para tomar una elección saludable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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