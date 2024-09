Este 11 de septiembre se cumplen 23 años de una de las más grandes tragedias de los últimos años a nivel mundial por cuenta de los atentados a las Torres Gemelas, lo que posteriormente se conoció como el 11-S.

El ataque terrorista fue perpetrado por el grupo Al-Qaeda y dejó un saldo de casi 3.000 muertos y 24 desaparecidos. Todo se produjo después de que cuatro aviones comerciales fueran secuestrados por 19 terroristas y obligados a estrellarse directamente con las Torres Gemelas.

Muchas han sido las historias que se han conocido sobre lo sucedido ese 11 de septiembre de 2001 en las torres del World Trade Center en Nueva York, pero una de las que más llamó la atención fue la relacionada con el fallecido cantante Michael Jackson, quien ese día pudo haber estado dentro de las víctimas.

¿Michael Jackson pudo morir en las Torres Gemelas?

Pocas personas se enteraron de que el ‘Rey del Pop’ tenía una cita ese día en la Torres Gemelas, sin embargo, una circunstancia bastante particular le impidió asistir al encuentro y presenciar el terrible atentado.

El cantante estadounidense había dado dos conciertos en el Madison Square Garden los días 7 y 10 de septiembre y el 11 tenía una reunión, según contó su hermano Jermaine Jackson en el libro ‘You are not alone: Michael, through a brother’s eyes’ y lo citado por el medio Men’sHealth. Sin embargo, el artista no asistió por levantarse tarde.

Pero el que se quedara dormido y perdiera su cita tiene una historia curiosa, pues, de acuerdo con lo mencionado por el hermano, el día anterior se quedó conversando hasta altas horas de la noche con su familia, sin imaginarse que eso le pudo terminar salvando la vida.

“Mamá, estoy bien, gracias a ti. Todos ustedes me mantuvieron despierto hasta tan tarde que me quedé dormido y perdí mi cita”, le habría dicho Michael Jackson a su madre, quien según el libro lo llamó la mañana del 11 de septiembre para saber si estaba bien.

¿Cuándo murió Michael Jackson?

Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles a causa de una sobredosis de propofol y benzodiacepinas, lo que le produjo un paro cardiorrespiratorio.

El mundo entero lamentó su partida y se llevaron a cabo numerosos homenajes en su memoria al ser considerado uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos.

