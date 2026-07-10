Por: Caracol TV

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Su hermano fue hallado muerto en bolsas plásticas. Las autoridades en Cundinamarca capturaron a un hombre de 45 años, quien es señalado de quitarle la vida a su familiar en el municipio de Fusagasugá el pasado 7 de julio en una vivienda de la Comuna Norte.

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Este sujeto fue judicializado por el delito de homicidio agravado y un juez de control de garantías lo envió a la cárcel mientras se esclarecen los hechos y se define su responsabilidad en la muerte de la víctima.

“En una contundente reacción investigativa, la Policía Nacional, a través de la Unidad Básica de Investigación Criminal, en coordinación con la Seccional de Inteligencia Policial y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cundinamarca de la Fiscalía General de la Nación, capturó mediante orden judicial a un hombre de 45 años, señalado como presunto responsable del homicidio de su propio hermano, ocurrido el pasado 7 de julio de 2026 en la comuna Norte del municipio de Fusagasugá”, informó la Policía Nacional.

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Luego de 16 horas del homicidio de la víctima, las autoridades informaron que pudieron dar con el señalado responsable y llevaron a cabo una orden de allanamiento para dar con su detención.

Según la investigación, el capturado habría cometido el homicidio dentro de su residencia y, posteriormente, habría ocultado el cuerpo en bolsas plásticas azules antes de abandonarlo en un contenedor de basura. Gracias al análisis de las cámaras de seguridad y al trabajo apoyado por la Fiscalía General de la Nación, los investigadores lograron establecer la identidad del presunto asesino y obtener la orden de captura en su contra.

Durante las labores investigativas, los investigadores del caso, dijo la Policía de Cundinamarca, emplearon diversos reactivos forenses que permitieron detectar rastros de fluidos biológicos que, al parecer, el hermano de la víctima habría intentado eliminar con el propósito de ocultar evidencias relacionadas con el crimen. Asimismo, en el procedimiento fueron incautados una varilla y un arma cortopunzante, elementos que, según los hallazgos de la investigación, habrían sido utilizados en la comisión del homicidio.

La institución sostuvo que “las labores de policía judicial permitieron establecer que el capturado habría intentado destruir y alterar los elementos materiales probatorios que lo vinculaban con los hechos; sin embargo, el trabajo técnico y científico permitió recolectar evidencia fundamental para fortalecer el proceso investigativo”.

El señalado criminal fue presentado ante las autoridades competentes y la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de homicidio agravado en concurso con alteración de evidencia física. Un juez de control de garantías le impuso a este hombre medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario.

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