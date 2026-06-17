Pese a que la Alcaldía de Bogotá informó ayer (martes) que la restricción de consumo de bebidas alcohólicas regiría desde las 00:00 horas de este sábado, el Gobierno Nacional dio a conocer el decreto que rige a nivel nacional y que, según Benedetti, tiene más alcance que el local emitido por la administración de Galán.

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El decreto emitido este miércoles por el Gobierno nacional es el No 0612 del 16 de juni de 2026 y que fija cómo regirá la Ley seca para la segunda vuelta presidencial.

“Artículo 13. Ley seca. Los deberán prohibir y restringir la venta y consumo de embriagantes, con fin de mantener o el orden público, desde las seis de la tarde (6:00 p.m.) del día sábado 20 de junio de 2026 hasta las doce (12:00 pm.) día lunes 22 de junio 2026. Las infracciones a lo dispuesto en artículo serán objeto de medidas por los alcaldes e inspectores y comandantes de estación, con lo previsto en la 1801 16 -Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

En ese sentido, y según lo informado por el Gobierno Nacional, la restricción comenzará desde las 6 de la tarde del sábado y no desde las 00:00 horas, como lo había informado el Distrito en Bogotá.

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En rueda de prensa, el ministro Benedetti dejó claro que esta norma es la que regirá, por encima de la fijada por la administración Galán. Al ser cuestionado sobre el tema, el funcionario fue tajante.

“Lo que queda en firme es que la ley seca empieza desde el sábado a las 6 de la tarde hasta el lunes al mediodía. Ese es un decreto ley que está por encima de cualquier norma de un alcalde”, señaló el ministro Benedetti.

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