La controversia por la habilitación de Folarin Balogun para disputar los cuartos de final del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo. La Real Asociación Belga de Fútbol (RBFA) emitió un duro comunicado en el que cuestionó el procedimiento seguido por la Fifa y anunció que impugnará la elegibilidad del delantero estadounidense.

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Según la federación, todo comenzó cuando conoció por los medios de comunicación que la suspensión automática del atacante había sido levantada. A partir de ese momento, aseguró haber solicitado formalmente una copia de la decisión, una explicación del procedimiento y la fundamentación jurídica utilizada por la Fifa.

Bélgica dice que la Fifa nunca respondió sus preguntas

La RBFA afirmó que la única respuesta recibida fue una comunicación en la que la Fifa interpretó su solicitud de información como si fuera una apelación formal.

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De acuerdo con la federación belga, el organismo rector del fútbol designó un juez para ese supuesto recurso y le concedió apenas unas horas para completarlo, sin entregar previamente la decisión que pretendían conocer.

La entidad sostuvo que, según el reglamento de la Fifa, una apelación solo puede presentarse cuando la decisión motivada ya fue comunicada a la parte interesada, algo que asegura nunca ocurrió.

Cuestionan el cambio de procedimiento antes del partido

En el comunicado, Bélgica también denunció que durante la reunión de coordinación previa al compromiso la Fifa eliminó de su presentación el apartado relacionado con las suspensiones automáticas por tarjeta roja.

La RBFA aseguró que ese punto había estado presente en todas las reuniones correspondientes a los cuatro partidos anteriores y afirmó que preguntó tanto verbalmente como por escrito por qué había sido retirado, sin obtener respuesta.

Bélgica sostiene que el reglamento obliga a cumplir la suspensión

La federación también citó varios artículos de la normativa de la Fifa para respaldar su posición.

Según explicó, el artículo 66.4 del Código Disciplinario establece que una tarjeta roja conlleva automáticamente la suspensión para el siguiente partido, mientras que el artículo 10.5 del Reglamento de Competición del Mundial 2026 señala que un jugador expulsado por tarjeta roja directa o indirecta “quedará automáticamente suspendido del siguiente partido de su equipo”.

La RBFA añadió que esa misma disposición fue reiterada a todas las selecciones mediante una circular distribuida antes del torneo y que también era explicada en las reuniones de coordinación previas a cada encuentro.

Anuncian nuevas acciones

La federación belga aseguró que, hasta el momento, no ha recibido ninguna decisión ni explicación oficial sobre la habilitación de Balogun.

Por esa razón, confirmó que impugnará la elegibilidad del delantero estadounidense para el partido y que seguirá explorando todas las opciones posibles para defender, según indicó, “los principios fundamentales de la ética, la competencia justa y los intereses del fútbol”.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.