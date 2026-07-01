Youri Tielemans y Leandro Trossard protagonizaron un fuerte cruce cuando Bélgica perdía 2-0 frente a Senegal. Minutos después, los ‘Diablos rojos’ reaccionaron y lograron una histórica remontada.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Bélgica firmó una remontada histórica: perdía 2-0 y eliminó a Senegal con un gol al 120+5)

La desesperación por el resultado quedó en evidencia durante el duelo entre Bélgica y Senegal por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Cuando el reloj rondaba los 70 minutos y el conjunto europeo caía 2-0, dos de sus referentes protagonizaron un tenso momento en plena cancha.

Youri Tielemans y Leandro Trossard sostuvieron una fuerte discusión durante la pausa de hidratación, una escena que obligó a la intervención de varios compañeros para evitar que el enfrentamiento escalara.

Lee También

El ambiente era crítico en Bélgica

La imagen reflejaba el difícil momento que atravesaba la selección belga, superada por Senegal y sin respuestas futbolísticas para revertir el marcador.

Con el equipo completamente desconcertado, el intercambio entre Tielemans y Trossard se convirtió en una de las postales más llamativas del compromiso, evidenciando la frustración que vivían los jugadores en ese momento.

Sus compañeros intervinieron rápidamente y lograron separarlos antes de que la discusión pasara a mayores.

¡¡DISPUTA ENTRE COMPAÑEROS: PICANTE CARA A CARA ENTRE TIELEMANS Y TROSSARD!! 🇧🇪⚔️ Bélgica se está quedando afuera del #MundialEnDSPORTS y los ánimos están caldeados. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sAnQUJEZaH — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

Bélgica pasó de la crisis a una remontada inolvidable

Paradójicamente, el tenso episodio ocurrió poco antes de la reacción del conjunto europeo.

Senegal había tomado ventaja con los goles de Habib Diarra, al minuto 24, e Ismaila Sarr, al 51, dejando a Bélgica al borde de la eliminación.

Sin embargo, los ‘Diablos rojos’ cambiaron la historia en el tramo final del encuentro. Descontaron al minuto 86, empataron al 89 y, ya en el tiempo extra, marcaron el 3-2 definitivo desde el punto penal en el minuto 120+5 para asegurar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

* Pulzo.com se escribe con Z