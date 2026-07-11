Por: France 24

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Lo esencial:

Inglaterra y Noruega se miden con la clasificación y el liderato goleador en la mira: Haaland suma siete tantos y Kane seis.

El equipo nórdico solo ha ganado dos de los 12 duelos que ha disputado contra los británicos.

La acción tendrá lugar bajo un calor de 30º C y una humedad de 73% en el estadio Hard Rock de Miami.

Inglaterra ha recuperado a sus lesionados y solo extrañará a Quansah y Henderson, mientras que Noruega tiene a su plantilla completa a disposición.

A continuación, lo más destacado del tercer partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Inglaterra y Noruega:

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