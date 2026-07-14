Por: France 24

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El 2 de junio, dos hombres, encapuchados y armados con fusiles, golpean la puerta con una maza hasta derribarla e ingresan al domicilio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. Una vez dentro, apuntan contra los ocupantes, quienes intentan calmarlos con la advertencia de que hay un menor de edad en la vivienda. Los agresores toman el control de la situación y se llevan a la periodista. El hecho queda registrado por cámaras y se expande por redes sociales. La opinión pública queda estupefacta

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Un mes después, las autoridades de México encuentran el cuerpo de Roxana en un predio rural. Lo confirma la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, mientras que la Fiscalía del estado informa que hay ocho detenidos, acusados de homicidio. Entre ellos, cuatro son efectivos policiales que dotaban a un grupo delictivo de recursos, alimentos y apoyo logístico.

El caso conmueve al país y la presidenta Claudia Sheinbaum reacciona.

“Bueno, lamentablemente ocurrió este hecho para la periodista Roxana y lo que se hace es trabajar para detener a los responsables y pedirle a los periodistas que tienen alguna circunstancia en la que piensen que están en riesgo acercarse a la Secretaría de Gobernación para que se les dé todo el apoyo para poder tener la protección necesaria para poder realizar su trabajo”, afirma.

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La desaparición y asesinato de Alex Serna

Los organismos de Derechos Humanos y de defensa de la libertad de expresión también denunciaron la desaparición y asesinato del comunicador y periodista ambiental Alex Serna.

Alex desapareció el 20 de junio, luego de recorrer las inmediaciones de una empresa deshidratadora en la comunidad de La Saladita, municipio de Zihuatanejo, estado de Guerrero.

El trabajo de Serna consistía en documentar y denunciar daños ambientales y hechos de corrupción en la Costa Grande de Guerrero. Investigaba a la empresa Sunsets Tropicales de México, que se dedica a la deshidratación de mangos con químicos. Descubrió que operaba sin permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua, además de contaminar recursos naturales y poner en riesgo a la comunidad.

El asesinato del comunicador ambiental Alex Serna evidencia la profunda crisis de violencia que enfrenta la prensa: ya son cinco los periodistas asesinados en el país desde el inicio de 2026. RSF exige justicia y el fin de la impunidad.

Alex denunció amenazas de muerte en su cuenta de Facebook. Dos días después de su secuestro, su cuerpo fue hallado sin vida en el municipio de Petatlán.

La exposición de los periodistas locales

Los casos dan cuenta de las dificultades que existen para ejercer el oficio del periodismo en México, especialmente en el caso de aquellos que publican en contextos locales:

“Los periodistas locales son los más expuestos por los contextos de alta violencia y de riesgo que enfrentan al hacer su trabajo”, cuenta Balbina Flores, representante de la organización Reporteros Sin Fronteras en México a France 24 en Español.

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Además, resalta que muchas veces no conocen el procedimiento de los mecanismos de protección y, al mismo tiempo, están más expuestos por las condiciones de precariedad que enfrentan sus publicaciones.

En general, se trata de pequeños medios, creados y dirigidos por los propios periodistas. Muchas veces, los profesionales independientes son cada vez más vulnerables ante la violencia de los grupos del crimen organizado.

Balbina cuenta que en el estado de Veracruz existen mecanismos que fueron creados hace más de doce años con el objetivo de proteger a periodistas y defensores de Derechos Humanos que estén bajo riesgo, pero observa “una serie de carencias y deficiencias” de un mecanismo local que, en algunos casos, “se limita a dar solo algunas medidas, pero que no responden a su contexto de riesgo y tampoco se les da seguimiento”.

Las consecuencias para México

Según instancias supranacionales y organismos de Derechos Humanos, estos asesinatos cercenan la libertad de expresión y amenazan el derecho de la población a estar informada. “Llamamos a las autoridades a esclarecer los hechos, considerando como una línea de investigación el ejercicio de la libertad de expresión de ambas víctimas, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral”, reclama la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en una publicación en la red social X.

🔹Expresamos nuestra consternación por las desapariciones de la periodista Roxana Guzmán, en Nanchital, #Veracruz, y del periodista Alex Serna, en Zihuatanejo, #Guerrero, ocurridas el pasado mes de junio, y por la posterior identificación sin vida.

En estas entidades, la ONU-DH… pic.twitter.com/gzOEZhzk6M — ONU-DH México (@ONUDHmexico) July 7, 2026

“La situación de la prensa en México sigue estando en alto riesgo; es una situación muy grave que se sigan repitiendo este tipo de asesinatos con una violencia extrema. Para las familias es también una situación difícil de asimilar”, destaca la representante de la organización Reporteros Sin Fronteras en México

Además, en su consideración, es especialmente grave el manto de impunidad que se da sobre estos crímenes. “Es un mensaje para la prensa local de que se puede matar a un periodista o secuestrar a un periodista y no pasa nada”, subraya.

Según Reporteros Sin Fronteras, el grado de impunidad en los asesinatos de periodistas en México supera el 98%. En el caso de los comunicadores desaparecidos, que son 28 en México, de los cuales cuatro están en Veracruz, es del 100%. “Entonces, tenemos una impunidad altísima”, resalta Flores y agrega que el contexto de inseguridad para ejercer el periodismo también es alto, algo que “representa un reto para el gobierno estatal y federal”.

El contexto del Mundial de fútbol

“Mientras el país inauguraba la Copa Mundial, fue asesinado el periodista Luis Ángel López Valdez, de Vanguardia de Veracruz”, denuncia Reporteros Sin Fronteras en una publicación de su cuenta de la red social X.

La máxima competición del fútbol mundial emerge como telón de fondo de estos últimos crímenes, cuestión que levanta especial preocupación para las organizaciones defensoras de periodistas, comunicadores y activistas. “Ha sido todo Mundial”, advierte Balbina. “Desafortunadamente, estos casos de Roxana, Luis Ángel y Alex Alejandro ocurrieron en el tiempo que ha estado el Mundial en México”, agrega.

#México: Mientras el país inauguraba la #CopaMundialFIFA, fue asesinado el periodista Luis Ángel López Valdez, de Vanguardia de Veracruz. Es el 2do periodista asesinado en Poza Rica en menos de 6 meses. RSF exige investigación urgente y mayores garantías de protección p/la prensa pic.twitter.com/gXurYGDCHT — RSF en español (@RSF_esp) June 11, 2026

La información brindada por la organización Artículo 19 indica que, desde el año 2000, se documentan 178 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Mientras que, desde 2003, se registra la desaparición de 32 reporteros, 15 de ellos durante el gobierno de Felipe Calderón.

En el caso de Roxana, Flores reconoce que la Fiscalía General de la República impulsa la investigación, pero sostiene que su accionar es “muy poco transparente”, mientras que las indagatorias quedan a cargo de los funcionarios locales. “Nosotros, desde Reporteros Sin Fronteras esperamos que tomen acciones específicas porque el hecho de que tres periodistas hayan sido asesinados en seis meses en Veracruz es un indicador grave que debería preocupar a las autoridades locales y federales, pero hasta ahorita no ha habido un pronunciamiento público diciendo ‘vamos a reforzar las medidas preventivas y de protección a periodistas’”, concluye.

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