El saldo de víctimas por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio continúa aumentando. Las autoridades informaron este viernes que la cifra de fallecidos llegó a 5.069, mientras miles de personas permanecen desplazadas y el país avanza en las labores de reconstrucción.

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De acuerdo con el balance presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, también dejan 16.740 personas heridas, además de una emergencia humanitaria que sigue afectando principalmente al estado de La Guaira.

Cuántas personas siguen afectadas por los terremotos en Venezuela

El más reciente reporte oficial señala que 128.324 familias han recibido algún tipo de atención desde que ocurrió la emergencia.

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Sin embargo, la situación continúa siendo crítica para miles de damnificados.

Las autoridades informaron que 21.235 personas permanecen en 107 campamentos temporales, mientras 17.907 habitantes siguen sin una vivienda a la que puedan regresar.

Además, desde el 24 de junio se han contabilizado 1.331 réplicas, siendo la más fuerte la registrada el 10 de julio, con magnitud 3,9, que volvió a generar evacuaciones preventivas y momentos de angustia entre la población.

Terremotos dejaron más de dos millones de toneladas de escombros

Las tareas de limpieza representan otro de los grandes desafíos luego de la emergencia.

De acuerdo con una estimación elaborada por el Gobierno venezolano junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los terremotos dejaron 2.106.000 toneladas de escombros.

De ese total, 1.529.000 toneladas corresponden a materiales de construcción y 577.000 toneladas a bienes personales destruidos durante el desastre.

El ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, indicó que el país analiza protocolos internacionales para clasificar, reciclar y reutilizar parte de estos residuos en el proceso de reconstrucción.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.