El terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el sur de Japón no solo activó una alerta de tsunami, sino que también dejó escenas de angustia registradas por ciudadanos. En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran cómo se vivieron los segundos posteriores al fuerte movimiento telúrico en diferentes puntos del país.

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Las grabaciones compartidas en plataformas digitales muestran la intensidad con la que fue percibido el sismo en varias ciudades del sur de Japón. En algunos videos se observa cómo los edificios comienzan a temblar, mientras las personas buscan resguardarse y siguen las recomendaciones de emergencia emitidas por las autoridades.

Uno de los registros que más llama la atención fue captado en un centro comercial, donde el movimiento provocó que decenas de productos cayeran de los estantes. En las imágenes también se escuchan los gritos de adultos y el llanto de varios niños, reflejando los momentos de incertidumbre que vivieron quienes se encontraban en el lugar cuando ocurrió el terremoto.

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En otros videos difundidos en redes sociales se aprecia cómo las personas abandonan establecimientos comerciales y espacios públicos mientras el suelo continúa moviéndose. Las imágenes comenzaron a viralizarse poco después de que la Agencia Meteorológica de Japón emitiera una alerta de tsunami para varias zonas costeras como medida preventiva.

Las autoridades mantienen el monitoreo después del terremoto

Tras el movimiento telúrico, las autoridades japonesas activaron los protocolos de emergencia para verificar posibles afectaciones y vigilar el comportamiento del mar ante el riesgo de un tsunami. Aunque hasta el momento no se ha entregado un balance definitivo sobre daños o víctimas, los organismos de emergencia continúan recopilando información desde las zonas afectadas.

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región donde convergen varias placas tectónicas y en la que son frecuentes los terremotos de gran magnitud. Por esa razón, las autoridades mantienen sistemas de alerta temprana y protocolos de evacuación para responder con rapidez a este tipo de emergencias.