Las cuentas y bolsillos con rentabilidad se consolidan como una alternativa de ahorro cada vez más popular entre los colombianos, especialmente para quienes buscan generar rendimientos mientras organizan sus finanzas.
Actualmente, las entidades que lideran en tasas efectivas anuales son Banco AV Villas con 12%, Dale! con 10,5% y Banco Finandina con 10%, detalla un análisis elaborado por La República.
Estos productos permiten separar dinero para metas específicas y generar intereses desde montos bajos, incluso desde $1.000 en algunos casos, añade ese medio.
AV Villas ofrece bolsillos con apertura mínima de $500.000, mientras que Dale! lanzó una alcancía digital enfocada en promover hábitos de ahorro sencillos y accesibles desde el celular, resalta ese diario.
Por su parte, Finandina impulsa su producto FlexiDigital, que combina funciones de cuenta de ahorro con altos rendimientos y sin cuota de manejo.
Otras entidades también compiten con tasas atractivas. Lulo Bank ofrece hasta 10% dependiendo de la membresía del usuario; Ban100 alcanza hasta 10%; y Bancolombia tiene opciones de inversión virtual con rendimientos de hasta 9,75%.
Asimismo, aparecen alternativas de Nu, BBVA, RappiPay y Davivienda, con tasas entre 8% y 9,5%.
Las entidades coinciden en que estos productos buscan impulsar la inclusión financiera y facilitar el ahorro mediante herramientas digitales, sin cuotas de manejo y con procesos de apertura simples.
Además, muchas permiten personalizar metas, automatizar abonos y administrar el dinero desde aplicaciones móviles.
Ahorro en Colombia: estas son las opciones en los bancos
- Banco AV Villas: lidera el mercado con bolsillos con rentabilidad de hasta 12% E.A., con apertura desde la app y montos mínimos desde $500.000.
- Dale!: ofrece alcancías digitales con hasta 10,5% E.A., pensadas para ahorro desde el celular con aportes desde $1.000.
- Banco Finandina: su producto FlexiDigital entrega hasta 10% E.A., sin cuota de manejo y con apertura desde $0.
- Lulo Bank: maneja bolsillos programados con rentabilidad entre 8,5% y 10% E.A., según membresía y plazo.
- Ban100: ofrece hasta 10% E.A. con su cuenta de ahorro digital, sin necesidad de crear bolsillos.
- Bancolombia: llega hasta 9,75% E.A. en su opción de inversión virtual, con apertura 100% digital.
- Nu: usa “cajitas” de ahorro con rendimientos cercanos a 9%–9,25% E.A.
- BBVA: ofrece hasta 9,5% E.A. en sus productos de ahorro con rentabilidad.
- RappiPay: maneja tasas cercanas al 9% E.A. en sus bolsillos digitales.
- Davivienda: ofrece bolsillos personalizados con rentabilidad de hasta 8% E.A.
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