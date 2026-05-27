Las cuentas y bolsillos con rentabilidad se consolidan como una alternativa de ahorro cada vez más popular entre los colombianos, especialmente para quienes buscan generar rendimientos mientras organizan sus finanzas.

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Actualmente, las entidades que lideran en tasas efectivas anuales son Banco AV Villas con 12%, Dale! con 10,5% y Banco Finandina con 10%, detalla un análisis elaborado por La República.

Estos productos permiten separar dinero para metas específicas y generar intereses desde montos bajos, incluso desde $1.000 en algunos casos, añade ese medio.

AV Villas ofrece bolsillos con apertura mínima de $500.000, mientras que Dale! lanzó una alcancía digital enfocada en promover hábitos de ahorro sencillos y accesibles desde el celular, resalta ese diario.

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Por su parte, Finandina impulsa su producto FlexiDigital, que combina funciones de cuenta de ahorro con altos rendimientos y sin cuota de manejo.

Otras entidades también compiten con tasas atractivas. Lulo Bank ofrece hasta 10% dependiendo de la membresía del usuario; Ban100 alcanza hasta 10%; y Bancolombia tiene opciones de inversión virtual con rendimientos de hasta 9,75%.

Asimismo, aparecen alternativas de Nu, BBVA, RappiPay y Davivienda, con tasas entre 8% y 9,5%.

Las entidades coinciden en que estos productos buscan impulsar la inclusión financiera y facilitar el ahorro mediante herramientas digitales, sin cuotas de manejo y con procesos de apertura simples.

Además, muchas permiten personalizar metas, automatizar abonos y administrar el dinero desde aplicaciones móviles.

Ahorro en Colombia: estas son las opciones en los bancos

Banco AV Villas: lidera el mercado con bolsillos con rentabilidad de hasta 12% E.A., con apertura desde la app y montos mínimos desde $500.000.

Dale!: ofrece alcancías digitales con hasta 10,5% E.A., pensadas para ahorro desde el celular con aportes desde $1.000.

Banco Finandina: su producto FlexiDigital entrega hasta 10% E.A., sin cuota de manejo y con apertura desde $0.

Lulo Bank: maneja bolsillos programados con rentabilidad entre 8,5% y 10% E.A., según membresía y plazo.

Ban100: ofrece hasta 10% E.A. con su cuenta de ahorro digital, sin necesidad de crear bolsillos.

Bancolombia: llega hasta 9,75% E.A. en su opción de inversión virtual, con apertura 100% digital.

Nu: usa “cajitas” de ahorro con rendimientos cercanos a 9%–9,25% E.A.

BBVA: ofrece hasta 9,5% E.A. en sus productos de ahorro con rentabilidad.

RappiPay: maneja tasas cercanas al 9% E.A. en sus bolsillos digitales.

Davivienda: ofrece bolsillos personalizados con rentabilidad de hasta 8% E.A.

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