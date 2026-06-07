La Selección Colombia ya conoce el recorrido que tendrá durante la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo de Néstor Lorenzo disputará sus primeros tres partidos entre México y Estados Unidos, pasando por tres ciudades con condiciones muy distintas.

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(Vea también: Otro curioso cambio que habrá en el Mundial 2026 y llama la atención; todo será diferente ahora)

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 sigue avanzando y la Selección Colombia ya tiene definido el itinerario que afrontará durante la fase de grupos. El combinado nacional deberá desplazarse entre Ciudad de México, Guadalajara y Miami, sedes que albergarán sus compromisos frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

El recorrido presenta desafíos deportivos y logísticos, ya que cada ciudad ofrece condiciones particulares en términos de clima, altitud y desplazamientos.

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El debut de la Tricolor será en Ciudad de México frente a Uzbekistán. La capital mexicana será uno de los grandes epicentros de la Copa del Mundo y representa un reto especial para cualquier selección debido a su altitud, superior a los 2.200 metros sobre el nivel del mar.

Allí Colombia buscará comenzar con pie derecho su camino en el torneo, en un partido que puede ser determinante para las aspiraciones de clasificación a la siguiente ronda.

Guadalajara será la base de operaciones de la Tricolor

Después del estreno mundialista, el equipo colombiano se trasladará a Guadalajara, ciudad donde disputará su segundo compromiso ante la República Democrática del Congo.

Más allá del partido, esta sede tendrá una importancia especial porque será el centro de concentración de Colombia durante buena parte de la fase inicial del campeonato.

La ciudad jalisciense se convertirá en el hogar temporal de la Selección, desde donde preparará entrenamientos, recuperaciones y la estrategia para afrontar el torneo.

Miami recibirá el duelo más atractivo de la fase de grupos

El cierre de la primera ronda llevará a Colombia hasta Miami, donde enfrentará a Portugal en uno de los encuentros más llamativos de su grupo.

La ciudad estadounidense cuenta con una amplia presencia de aficionados colombianos y latinoamericanos, por lo que se espera un ambiente especial en las tribunas. Además, el partido podría ser decisivo para definir posiciones en la tabla y los clasificados a los octavos de final.

Un recorrido entre dos países para buscar la clasificación

A diferencia de ediciones anteriores, el Mundial 2026 obligará a varias selecciones a desplazarse constantemente entre países y ciudades debido al tamaño de la organización compartida entre México, Estados Unidos y Canadá.

En el caso colombiano, el equipo deberá adaptarse a distintos escenarios en cuestión de días, pasando de la altura de Ciudad de México a Guadalajara y posteriormente al clima de Miami.

La misión será sumar los puntos necesarios para avanzar de ronda y seguir alimentando el sueño mundialista.

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