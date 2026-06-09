Faltan pocos días para que comience el Mundial 2026, pues este jueves, 11 de junio, rodará el balón en el estadio Azteca para el partido inaugural del torneo más importante de todos, que será entre México y Sudáfrica, tal como ocurrió hace 16 años.

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(Ver también: Otro curioso cambio que habrá en el Mundial 2026 y llama la atención; todo será diferente ahora)

Este es un partido que promete muchas emociones, puesto que el torneo más importante de todos vuelve a este país por tercera vez y por eso es que las ciudades ya están listas para este campeonato.

Ahora, los equipos están afinando detalles y la Fifa igual, por lo que ya están decididos hasta los árbitros de este encuentro.

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Quién será el colombiano que estará en el partido inaugural del Mundial

Tal como dio a conocer Fifa, la terna arbitral será en su gran mayoría sudamericana. De hecho, los designados para impartir justicia en este compromiso serán:

Wilton Sampaio como juez central.

Bruno Pires como asistente 1.

Bruno Boschilia como asistente 2. 4

Juan Gabriel Benítez como cuarto.

Eduardo Cardozo como reserva del asistente técnico.

NICOLÁS GALLO como VAR.

Juan Lara como asistente del VAR.

Jerome Brisard como apoyo del VAR.

Y es que Gallo, si bien en Colombia suele cometer muchos errores, en el ámbito internacional sí es bien reconocido y valorado, por lo que se le dan esta clase de compromisos.

De esta manera, Gallo será el primer colombiano que contará con participación en el Mundial 2026, recordando que habrá dos árbitros más y además la Selección Colombia que debutará el 17 de junio frente a Uzbekistán en Ciudad de México.

(Ver también: Mundial 2026: importante advertencia para hinchas colombianos que irán a Estados Unidos, México y Canadá)

Cabe recordar que este será el segundo Mundial de Gallo, pues estuvo en Catar 2022 y tuvo una participación destacada en los distintos compromisos que le tocó ser asistente VAR.

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