En medio de los temas claves para los colombianos a diario, la vivienda es uno de los aspectos que es pertinente seguir con especial atención para conocer las búsquedas más frecuentes entre los usuarios a nivel nacional.

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Así, de acuerdo con cifras presentadas por el portal Fincaraiz, el mercado inmobiliario mostró un comportamiento altamente dinámico durante 2025, donde el arriendo se impuso con un 71 % de las búsquedas, frente a un 29 % en la modalidad de venta.

Al respecto, Lesly Posada, directora comercial de Fincaraiz, destaca que el interés se mantiene concentrado en los estratos medios (3 y 4), especialmente en apartamentos de dos habitaciones con cánones promedio de $ 2 a $ 3,3 millones de pesos, en lo que se convierte en un aviso valioso para los consumidores sobre el comportamiento en el mercado.

Mientras el mercado de usados y arrendamientos mantiene su vigor, las cifras reportadas por Camacol para el inicio de 2026 presentan retos significativos que requieren atención inmediata para evitar una parálisis mayor en la inversión:

Parálisis de obras nuevas en departamentos como Santander, Quindío, Huila, Córdoba, Sucre y Cesar no registraron una sola iniciación de obra nueva en enero de 2026.

Inversión en riesgo como consecuencia de la incertidumbre que ha paralizado decisiones que afectan aproximadamente a 132.000 viviendas, lo que equivale a una inversión cercana a los 27 billones de pesos.

Contracción en ciudades principales como Barranquilla donde se presentó una caída de 17,7 puntos porcentuales y Cali de 9,2 puntos, mientras que Bogotá cedió 2,9 puntos.

La reactivación de la confianza del comprador se vuelve clave para que los 27 billones de pesos vuelvan a fluir hacia proyectos de largo plazo, en línea con señales de recuperación como las registradas en ciudades como Medellín, donde las iniciaciones crecieron 14,9 % frente al año anterior.

Esta dinámica del mercado constructor explica por qué ciudades como Bogotá, Barranquilla y Medellín continúan liderando la demanda inmobiliaria digital. En estas ciudades, la búsqueda de apartamentos concentra el 73 %, 69 % y 68 %, respectivamente del interés registrado en las plataformas digitales.

El fortalecimiento del sector inmobiliario no solo depende de las dinámicas comerciales, sino de un esfuerzo conjunto entre el sector privado y las instituciones.

Entender que el arriendo es hoy la principal opción de los hogares permite a los portales como Fincaraiz ofrecer soluciones efectivas de búsqueda, mientras el país trabaja en superar los cuellos de botella de la edificación.

En última instancia, la meta común es garantizar que cada colombiano encuentre un espacio funcional, seguro y con buena conectividad, adaptado a las nuevas realidades de vida y trabajo que el mercado exige hoy.

¿Qué tener en cuenta para un arriendo en Colombia?

Arrendar un inmueble en Colombia es un proceso regulado por normativas estrictas que buscan proteger tanto al propietario como al inquilino. Según la Ley 820 de 2003, el contrato de arrendamiento es el eje jurídico que define las responsabilidades de cada parte, garantizando la justicia en el acceso a la vivienda. Para formalizar un contrato seguro y evitar futuros inconvenientes legales, es fundamental considerar estos puntos:

Incrementos anuales: el aumento del canon solo puede ejecutarse cada 12 meses y no puede superar el índice de inflación (IPC) del año anterior.

el aumento del canon solo puede ejecutarse cada 12 meses y no puede superar el índice de inflación (IPC) del año anterior. Depósitos ilegales: en Colombia está prohibido exigir depósitos en dinero para garantizar el pago de servicios públicos o daños al inmueble.

en Colombia está prohibido exigir depósitos en dinero para garantizar el pago de servicios públicos o daños al inmueble. Gastos notariales: los costos de autenticación del contrato suelen dividirse por partes iguales entre el arrendador y el arrendatario.

los costos de autenticación del contrato suelen dividirse por partes iguales entre el arrendador y el arrendatario. Reparaciones: las reparaciones necesarias para mantener el inmueble habitable corresponden al dueño, mientras que los daños por mal uso son del inquilino.

las reparaciones necesarias para mantener el inmueble habitable corresponden al dueño, mientras que los daños por mal uso son del inquilino. Inventario detallado: es vital documentar el estado físico de la vivienda al recibirla para evitar cobros injustos al momento de la entrega.

La ley establece que el canon mensual no puede exceder el 1 % del valor comercial del inmueble.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.