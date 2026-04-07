La Sociedad de Activos Especiales (SAE) puso sobre la mesa una oferta que ha llamado la atención de muchos colombianos: arriendos de casas, apartamentos, lotes y fincas desde apenas 80.000 pesos. Estos inmuebles están ubicados en diferentes regiones del país y pueden consultarse a través de su plataforma oficial.

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Esto implica que los inmuebles pueden estar en condiciones variadas y, en algunos casos, requerir adecuaciones antes de ser habitados o usados comercialmente. Por eso, es clave revisar bien la ficha técnica de cada propiedad antes de tomar una decisión.

En el catálogo digital, cada bien incluye detalles como fotos, área, ubicación exacta y estado actual. Entre las opciones más llamativas aparecen predios rurales, apartamentos y locales comerciales en varias ciudades del país.

Arriendos baratos de la SAE en Colombia

Algunos de los inmuebles disponibles son:

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Predio rural en Córdoba: $ 80.000

Ubicado en la vereda El Ébano, en Los Córdobas, este terreno llamado El Reposo es una de las opciones más económicas.

Lote en San Bernardo del Viento: $ 340.000

También en Córdoba, este lote se encuentra en zona urbana y hace parte de la oferta destacada.

Apartamento en San Gil: $ 580.000

En Santander, la SAE ofrece un apartamento de más de 75 metros cuadrados en el Edificio San Carlos.

Local comercial en Bogotá: $ 850.000

En la capital, hay un local en el Centro Empresarial Santa Fe Plaza, ideal para pequeños negocios.

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Para acceder a estos arriendos, los interesados deben cumplir varios requisitos exigidos por la entidad:

Diligenciar el formato de solicitud de arrendamiento.

Presentar copia de la cédula del solicitante y codeudores.

Aportar certificación laboral y soportes de ingresos.

Contar con uno o más codeudores con respaldo económico.

Declarar que no existe parentesco con funcionarios de la SAE.

No estar reportado como deudor moroso.

Los interesados pueden usar un buscador dentro de la página web de la entidad para filtrar por ciudad, tipo de propiedad y precio, lo que facilita encontrar opciones que se ajusten al bolsillo. Sin embargo, no se trata de arriendos comunes, ya que estos bienes provienen de procesos de extinción de dominio.

Finalmente, la SAE recordó que todo el proceso se hace directamente con la entidad y sin costo, evitando intermediarios. También recomendó usar únicamente los canales oficiales para evitar fraudes.

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