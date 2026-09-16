Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Joseph Santiago Santamaría, quien estuvo desaparecido durante cinco días, fue encontrado con vida en la noche del 15 de septiembre en el centro de Bogotá, según confirmó el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Aunque los detalles sobre la razón de su hallazgo y el estado exacto en el que fue encontrado no fueron revelados por las autoridades, su familia y allegados se reencontraron finalmente con él, tras días de incertidumbre y búsqueda.

Sigue a PULZO en Discover

La Secretaría de Seguridad indicó que, en este momento, Joseph Santiago está recibiendo atención médica, mientras que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se encuentra gestionando el proceso para restablecer sus derechos. Este acompañamiento institucional es clave para menores en situación de vulnerabilidad tras una desaparición, como lo estipulan los protocolos de protección en casos similares.

La desaparición de Joseph Santiago se reportó por última vez el 10 de septiembre, cuando su padre, Jhon Mauricio Santamaría, informó que el joven fue visto en el barrio La Granja, en el noroccidente de Bogotá, después de ingresar a una estación del sistema Transmilenio. La preocupación de su familia llevó incluso a una protesta el 14 de septiembre en esa zona, para exigir respuestas y acceso a los registros de cámaras de seguridad, como expresó su padre en su momento.

De acuerdo con María Clara Name, integrante del concejo y coordinadora de la Bancada por la Niñez, entre enero y septiembre de 2026 se han reportado 294 casos de menores desaparecidos en la ciudad. De esa cifra, 162 niños han sido hallados, pero 19 permanecen sin ser encontrados. Name advirtió sobre las diferentes hipótesis que no pueden descartarse en estos casos, tales como la trata de personas, el reclutamiento o distintas formas de vulneración de derechos. Por su parte, la Secretaría de Seguridad reportó que, en la última semana, se registraron 19 personas desaparecidas través del Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), de las cuales 12 ya aparecieron con vida; la mayoría, menores de edad, en contextos vinculados a conflictos familiares.

El seguimiento continúa respecto a las siete personas cuyo paradero aún no se establece. Según la Secretaría de Seguridad, algunas familias no han brindado nueva información tras el contacto inicial, lo que dificulta la actualización de los casos. El alcalde Carlos Fernando Galán informó que la instrucción es trabajar de forma articulada entre la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía y la Policía, acompañando a las familias y garantizando que ninguna desaparición sea minimizada, remarcando el compromiso de encontrar a todos los niños desaparecidos.

¿Cómo reportar la desaparición de una persona en Bogotá?

Si usted enfrenta un caso de desaparición, no debe esperar 72 horas para notificarlo. El reporte debe hacerse de forma inmediata a las autoridades competentes, quienes están obligadas a recibir la denuncia en cualquier momento. Puede comunicarse a la Línea 122 de la Fiscalía, a la línea de emergencias 123 o al equipo de Atención Integral a la Denuncia (AIDE) llamando al (601) 377 9595, extensión 1137.

¿Cuáles son los principales riesgos asociados a la desaparición de menores en Bogotá?

Al referirse a la desaparición de menores en Bogotá, fuentes como la concejal María Clara Name mencionaron que existen varias hipótesis abiertas, incluyendo trata de personas, reclutamiento y otras formas de vulneración de derechos. Estos escenarios requieren un abordaje interinstitucional y acompañamiento familiar, dado el contexto de riesgo que implica para la infancia en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z