Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Honda enfrenta un racionamiento de agua desde el lunes 21 de septiembre de 2026, luego de que los niveles de la quebrada Padilla alcanzaran un estado crítico, situación que obligó a las autoridades municipales a adoptar medidas excepcionales. El anuncio fue realizado por el alcalde Juan Enrique Rondón García tras una reunión urgente del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, en la que se analizó el descenso significativo en el caudal del afluente. De acuerdo con la administración municipal, los datos más recientes confirmaron cambios alarmantes en la disponibilidad hídrica, lo que derivó en la implementación de un cronograma de suspensiones planeadas para asegurar el abastecimiento mínimo.

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El programa de racionamiento difundido por Honda Triple A y Cordilleras Acueducto y Alcantarillado prevé cortes nocturnos de agua, de 8:00 p. m. a 5:00 a. m., para varios barrios. El 21 de septiembre, la medida afecta a la totalidad de los barrios de la zona norte y a sectores como Municipal, Galán, San Bartolomé, Rotario, Santa Helena, La Felicidad, Caballero y Góngora, La Esmeralda, Bosques de La Habana, La Habana y La Pedregoza. Al día siguiente, el corte será en El Reposo, Gualí, La Aurora, El Triunfo, El Chico, Mirador de la Hacienda y Martín Lutero. Además, Polonia, Concordia, Santa Lucía y Santa Bárbara serán impactados el 22, 26 y 30 de septiembre, y Pueblo Nuevo y parte de Francisco Núñez el 23 y 26 del mismo mes. Jardín, Villa Jardín, una parte de Obrero, Planadas y Caracolí enfrentarán cortes los días 23 y 27.

Asimismo, se programaron suspensiones diurnas, entre 8:00 a. m. y 5:00 p. m., el 24 de septiembre en los mismos barrios afectados la noche anterior; mientras que El Reposo, Gualí, La Aurora, El Triunfo, El Chico, Mirador de la Hacienda y Martín Lutero estarán sin agua durante el día el 25 y 28 de septiembre. Para el 29, el turno será de Pueblo Nuevo y parte de Francisco Núñez, y todos los barrios de la zona norte tendrán corte diurno los días 25 y 29. Otros sectores como Santofimio, Villa El Placer, Virgilio Barco, San Pablo y La Arenera se suman a la medida el 24 y 28 de septiembre.

La Alcaldía exhorta a la ciudadanía a emplear el agua con responsabilidad, evitar desperdicios y priorizar solo las necesidades básicas del hogar. También comunicó que el 21 de septiembre emitirá un decreto que prohibirá actividades como el lavado de vehículos y riego de plantas, invitando a los habitantes a consultar ese acto cuando sea publicado. Esta decisión fue tomada con el objetivo de proteger el recurso y mitigar el impacto de la prolongada sequía en la región.

¿Cuáles barrios de Honda estarán incluidos en el racionamiento de agua en septiembre de 2026?

Durante septiembre de 2026, el cronograma de racionamiento divulgado por el municipio contempla cortes tanto nocturnos como diurnos en diferentes fechas para barrios como la zona norte, Municipal, Galán, San Bartolomé, Rotario, Santa Helena, La Felicidad, Caballero y Góngora, La Esmeralda, Bosques de La Habana, La Habana, La Pedregoza, El Reposo, Gualí, La Aurora, El Triunfo, El Chico, Mirador de la Hacienda, Martín Lutero, Polonia, Concordia, Santa Lucía, Santa Bárbara, Pueblo Nuevo, Francisco Núñez, Jardín, Villa Jardín, Obrero, Planadas, Caracolí, Santofimio, Villa El Placer, Virgilio Barco, San Pablo y La Arenera, siguiendo un calendario específico comunicado por Honda Triple A y Cordilleras Acueducto y Alcantarillado.

¿Qué medidas adicionales tomó la Alcaldía de Honda ante la crisis del agua?

La Alcaldía de Honda, tras la alerta por los niveles críticos alcanzados en la quebrada Padilla, no solo estableció un racionamiento por barrios, sino que anunció la expedición de un decreto que prohíbe el lavado de vehículos y el riego de plantas en todo el municipio. La administración solicita a los habitantes consultar el acto administrativo oficial, priorizar el uso doméstico esencial y evitar cualquier desperdicio del recurso mientras persista la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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