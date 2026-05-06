La carrera por la Casa de Nariño dio un giro este miércoles 6 de mayo con el anuncio oficial de la llegada del excanciller Luis Gilberto Murillo a la campaña presidencial de Iván Cepeda, líder del Pacto Histórico. En un evento hecho en el Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá, Murillo confirmó que declina su aspiración personal para fortalecer la coalición denominada ‘Alianza por la Vida’. Con este movimiento, el equipo de Cepeda busca consolidar una victoria contundente en la primera vuelta presidencial, programada para el próximo 31 de mayo.

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Acompañado por la jefa de debate María José Pizarro y varios congresistas del oficialismo, Murillo explicó que su decisión responde a una profunda reflexión sobre el futuro del país. “Estamos a 25 días de una de las decisiones más trascendentales. No solo se define un gobierno, sino la oportunidad que llevan esperando millones de colombianos”, afirmó el exfuncionario, subrayando que su compromiso es con la construcción de una Colombia más justa y viable. Murillo enfatizó que, bajo el liderazgo de Cepeda, existe una “oportunidad real” de transformar las estructuras sociales del país.

El excanciller no llega con las manos vacías; su incorporación supone un refuerzo programático enfocado en las regiones y la equidad social. Durante su discurso, hizo un llamado especial para estrechar vínculos con sectores que tradicionalmente han sido esquivos a la izquierda, como el sector empresarial y las comunidades religiosas. Murillo se convierte así en el tercer peso pesado en sumarse a esta campaña, siguiendo los pasos del exministro del Interior Juan Fernando Cristo y de la senadora Clara López, quienes ya habían adherido semanas atrás.

Iván Cepeda y Luis Gilberto Murillo / Styvel Veloza - Pulzo

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Iván Cepeda recibió con entusiasmo la llegada de su antiguo compañero de gobierno, destacando que las conversaciones previas han servido para robustecer las posturas de su candidatura. “Nos unen la sensibilidad y convicción profunda de que Colombia tiene que superar los problemas y efectos del modelo neoliberal”, señaló el candidato. Cepeda también hizo hincapié en la necesidad de desterrar la desigualdad y adoptar una postura activamente antirracista en las políticas públicas.

Uno de los puntos clave de esta alianza es el manejo de la política exterior. Cepeda resaltó que la trayectoria de Murillo como canciller y embajador en los Estados Unidos será fundamental para redefinir las relaciones entre Bogotá y Washington. Según el candidato, el objetivo es mantener una relación cordial con la potencia norteamericana, pero bajo un marco de dignidad y soberanía nacional. Juan Fernando Cristo, quien fue uno de los principales gestores de este acercamiento, celebró la decisión de Murillo destacando su “capacidad y seriedad en el liderazgo público”, elementos que considera vitales para el Acuerdo Nacional que buscan impulsar.

Con esta nueva adhesión, la campaña de la ‘Alianza por la Vida’ toma un nuevo impulso en la recta final, enviando un mensaje de unidad y pragmatismo hacia el electorado de centro y las regiones periféricas del país. A menos de un mes de los comicios, la estrategia del Pacto Histórico parece centrarse en absorber liderazgos de diversos sectores para asegurar el triunfo sin necesidad de una segunda vuelta.

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