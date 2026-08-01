Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

Catalina Gómez Ángel recibió recientemente el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo, un galardón entregado por el Consejo Rector del Premio Gabo, conformado por trece destacados representantes del periodismo iberoamericano. Según resaltó la Fundación Gabo, Gómez Ángel ha sido reconocida por encarnar "con independencia inquebrantable y vocación férrea, el mejor periodismo en una época en que el espacio público está siendo arrebatado por el autoritarismo y los grandes poderes tecnológicos y económicos".

Sigue a PULZO en Discover

Durante la entrega del premio, que estuvo a cargo de Jaime Abello Banfi, director y cofundador de la Fundación Gabo, se recordó el peligro al que se enfrentan quienes ejercen el periodismo en Iberoamérica. Así lo evidenció el homenaje conjunto de la Fundación Gabo y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) a Cristian Herrera Nariño y Mateo Pérez Rueda, dos periodistas colombianos asesinados recientemente mientras cumplían su labor. Sofía Jaramillo, directora ejecutiva de la FLIP, destacó: “El asesinato de cada periodista deja una historia sin terminar. También le arrebata a una comunidad la posibilidad de conocer mejor su propia realidad".

Gómez Ángel es una reportera independiente residente en Teherán, reconocida por su valentía, independencia y el enfoque humano que imprime a la cobertura de conflictos internacionales. El Consejo Rector señaló que, para ella, ser freelance implica una postura ética y no solo una modalidad laboral. Ha colaborado con medios como France 24, La Vanguardia, Radio Francia Internacional, Noticias Caracol y otros. Gómez Ángel es la tercera colombiana en recibir este reconocimiento, tras Javier Darío Restrepo y Jesús Abad Colorado.

Originaria de Pereira y formada en la Pontificia Universidad Javeriana, Catalina Gómez Ángel construyó su carrera internacional en una de las áreas más masculinizadas del oficio: la cobertura de conflictos. Desde hace casi dos décadas narra complejas realidades desde Teherán y diferentes regiones afectadas por la guerra, entre las que se cuentan Siria, Afganistán y Ucrania. Destacan episodios como las protestas iraníes, el levantamiento tras la muerte de Mahsa Amini y la batalla de Mosul. En 2023 sobrevivió al ataque con misiles en Kramatorsk, donde falleció la escritora Victoria Amelina, hecho que la reafirmó en su vocación de dar voz a las víctimas.

En su trayectoria ha obtenido, además del Premio Gabo, el XIX Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado, el I Premio Internacional David Beriain, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y galardones del Círculo de Periodistas de Bogotá. También formó parte del equipo ganador del Scripps Howard Award por el documental ‘ISIS Fighters’.

¿Quién es Catalina Gómez Ángel y por qué recibió el Premio Gabo a la Excelencia 2026?

Catalina Gómez Ángel es una periodista colombiana, corresponsal freelance radicada en Teherán, reconocida por su independencia y cobertura de conflictos internacionales desde una perspectiva humana. El Consejo Rector le otorgó el Premio Gabo a la Excelencia 2026 por su riguroso trabajo narrativo y entrega en zonas de guerra, resaltando su capacidad para dar voz a las víctimas y su ética periodística.

¿Cuáles son los principales premios y reconocimientos que ha recibido Catalina Gómez Ángel en su carrera?

Entre los principales premios de Catalina Gómez Ángel se encuentran el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2026, el XIX Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado en 2026, el I Premio Internacional David Beriain en 2025, el Premio Nacional Simón Bolívar en 2017 y galardones del Círculo de Periodistas de Bogotá. Además, integró el equipo que obtuvo el Scripps Howard Award en 2017 por el documental ‘ISIS Fighters’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.