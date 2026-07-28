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A los 94 años falleció Plinio Apuleyo Mendoza, escritor, periodista y diplomático colombiano, nacido en Tunja, Boyacá.

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La noticia fue confirmada por el expresidente Álvaro Uribe, quien por medio de su cuenta en X escribió: “Murió Plinio Apuleyo Mendoza, un ser excepcional, el periodista, el escritor, el humanista, el liberal, el crítico, el soldado de la democracia, el defensor de los soldados. Soy deudor de su apoyo de tantas horas”.

Cabe resaltar que Mendoza sostuvo una amistad cercana con Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura. Precisamente, en “El olor de la guayaba” se retrata un diálogo entre ambos.

Su carrera empezó a los 15 años, edad en la que publicó “Primeras palabras”, un breve libro de prosas líricas.

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Se formó en Ciencias Políticas en la universidad de la Sorbona, París, donde también se desempeñó como primer secretario y consejero de la Embajada de Colombia en Francia.

Tiempo después representó al país como embajador en Italia entre 1993 y 1995. Posteriormente, pasó a la embajada en Portugal.

Su carrera literaria será recordada por novelas tales como “Años de fuga”, “El desertor”, “Cinco días en la isla” y “Entre dos aguas”.

Pero también por ensayos y libros sobre reflexión política, que incluye “La llama y el hielo”, “Los retos del poder”, “Zonas de fuego”, “El país de mi padre”, “Retazos de una vida y Gabo. Cartas y recuerdos”.

En el periodismo, Mendoza recibió el Premio Simón Bolívar a la vida y obra de un periodista y, en el 2021, la Presidencia de la República le otorgó la Orden de Boyacá en el grado de Comendador.

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