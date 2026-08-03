Por: Portal Bogotá

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La renovación del Parque Urbanización San Carlos, liderada por la Alcaldía Local de Tunjuelito en el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se ha convertido en un importante avance para la comunidad del sector. Esta intervención contempló una modernización integral del parque, con el objetivo de mejorar la seguridad, fomentar la recreación y fortalecer las oportunidades de integración familiar y ciudadana en este tradicional espacio de la localidad.

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De acuerdo con la información oficial divulgada por la Alcaldía Local de Tunjuelito, la inversión superó los $1.595 millones y benefició directamente a unas 13.500 personas. Entre las obras ejecutadas sobresale la remodelación de la cancha múltiple, que incluyó el cambio total de la carpeta asfáltica, la renovación de las mallas contra impacto, arcos y tableros de baloncesto, así como la demarcación de las zonas deportivas, asegurando las condiciones necesarias para la práctica de diferentes disciplinas. Todo esto representa una apuesta decidida por fortalecer el deporte comunitario y ofrecer espacios adecuados para los habitantes.

La intervención también abordó el mantenimiento de senderos, juegos infantiles y bancas, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y el bienestar de los usuarios del parque. Así mismo, se instaló un piso de caucho en la zona infantil, nuevas canecas para la adecuada disposición de residuos y se optimizó la iluminación en el área situada detrás de la malla contra impacto, contribuyendo de manera directa a la seguridad del parque y sus alrededores. Estas adecuaciones buscan propiciar un ambiente más seguro y grato para el esparcimiento colectivo.

Claudia Verónica Collante Dussán, la alcaldesa local de Tunjuelito, destacó la importancia de estas renovaciones señalando: "Seguimos recuperando espacios que fortalecen la calidad de vida de nuestra comunidad. Cada parque que renovamos se convierte en un lugar para compartir, hacer deporte y construir una Tunjuelito más segura y con mejores oportunidades para todos". La Alcaldía Local reiteró su compromiso de seguir trabajando en la recuperación de espacios públicos, promoviendo escenarios de calidad para la recreación y convivencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué obras incluyó la renovación del Parque Urbanización San Carlos?

La renovación del Parque Urbanización San Carlos, según información de la Alcaldía Local de Tunjuelito, incluyó el cambio de la carpeta asfáltica de la cancha múltiple, mantenimiento de mallas contra impacto, renovación de arcos y tableros de baloncesto, y la demarcación para distintas disciplinas. Además, se realizaron mejoras en senderos, juegos infantiles, bancas, se instaló piso de caucho en la zona infantil, nuevas canecas y se optimizó la iluminación, especialmente detrás de la malla contra impacto.

¿Cuántas personas se beneficiaron con la intervención al Parque Urbanización San Carlos en Tunjuelito?

De acuerdo con la información oficial suministrada por la Alcaldía Local de Tunjuelito, las obras de mejoramiento del Parque Urbanización San Carlos beneficiaron directamente a cerca de 13.500 habitantes, quienes ahora cuentan con un espacio más seguro, moderno y adecuado para la convivencia y el deporte en la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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