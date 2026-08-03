Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana sigue dando golpes contundentes en su lucha permanente contra el hurto, especialmente en el sistema de transporte público. Un hombre y una mujer, quienes recobraron recientemente su libertad, volvieron a ser capturados por la Policía de Bogotá mediante el Grupo de Transporte Masivo TransMilenio. De acuerdo con la información divulgada por la entidad y recogida por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), estas personas fueron sorprendidas luego de asaltar a un pasajero usando un arma cortopunzante para robarle el celular. El hecho ocurrió en la estación Héroes, ubicada sobre la autopista Norte con calle 81.

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La intervención rápida de los uniformados permitió no solo la aprehensión de los presuntos implicados, sino también recuperar el teléfono móvil robado durante el atraco. Según la Policía de Bogotá, en el proceso de registro y verificación de antecedentes, se constató que el hombre tenía una boleta de libertad expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), fechada el 30 de julio de 2026, tras haber estado en prisión por hurto calificado y agravado. Por su parte, la mujer había recuperado la libertad tan solo unos días antes, el 27 de julio de 2026, después de cumplir una condena por los delitos de homicidio y hurto.

Ambos capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente para responder nuevamente por el delito de hurto. El hecho fue reportado y difundido en redes sociales, como puede verse en el video publicado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en X, donde se resalta que la vida en libertad de estas dos personas duró apenas unos días antes de regresar a manos de la justicia. La entidad exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier acto delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, recalcando que el reporte oportuno es fundamental para que las autoridades avancen en investigaciones y sanciones, enmarcadas en el objetivo de lograr que Bogotá camine más segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actuó la Policía de Bogotá para capturar a los presuntos ladrones en TransMilenio?

La Policía de Bogotá, a través de su Grupo de Transporte Masivo, reaccionó de manera oportuna tras el reporte del robo ocurrido en la estación Héroes de TransMilenio. Gracias a la intervención inmediata de los agentes, fue posible detener a los presuntos responsables y recuperar el teléfono celular sustraído durante el asalto.

¿Qué es el INPEC y cuál fue su papel en la liberación de los capturados?

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) es la autoridad encargada de la administración de las cárceles y la expedición de documentos de libertad en Colombia. En este caso, el INPEC había emitido recientemente las boletas de libertad de los dos capturados, permitiéndoles salir de prisión pocos días antes de su detención por hurto en el sistema de transporte público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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