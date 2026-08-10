Por: El Espectador

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El sistema Transmilenio, uno de los principales medios de transporte público de Bogotá, volvió a ser víctima de actos de vandalismo, lo que encendió nuevamente el debate sobre el alto costo de estos ataques para la ciudad. El incidente más reciente sucedió cuando cerca de 30 personas, de acuerdo con la denuncia del concejal Juan David Quintero, grafitearon un bus troncal mientras este transitaba por la avenida Caracas con calle 39, en sentido norte-sur. Imágenes compartidas por el cabildante muestran el vehículo cubierto con grafitis, incluyendo la frase “guerra social”, y evidencian el impacto del hecho, ocurrido mientras el bus prestaba servicio a los usuarios. Según la empresa Transmilenio, el ataque ocurrió en un tramo de la Troncal Caracas, actualmente sujeto a obras de la primera línea del Metro de Bogotá, donde los buses deben reducir la velocidad por razones de seguridad. Tras ser intervenido, el vehículo finalizó su recorrido hacia el Portal Usme, donde fue retirado temporalmente de servicio y trasladado al patio taller para labores de limpieza y reparación.

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La gravedad del problema no es solo visual, sino económica. Según información de la concejal Diana Diago obtenida mediante un derecho de petición a Transmilenio, entre 2021 y 2026 se invirtieron COP 16.978 millones en reparaciones derivadas de 626 actos vandálicos contra estaciones y portales del sistema. El análisis revela que 15 estaciones concentran el 64 % de los recursos, cerca de COP 10.879 millones. Entre las más afectadas están San Mateo, Biblioteca Tintal, Terreros, San Facón - carrera 22 y Hospital. Este elevado gasto ha sido objeto de cuestionamientos, pues la concejal Diago sostiene que los recursos podrían haberse destinado a fortalecer el sistema y mejorar la seguridad.

La mayor parte de estos daños, el 97,6 %, se presenta en el marco de manifestaciones, sumando 331 casos y costos de COP 16.579 millones. Otros actos incluyen ataques con ácido y rotura de vidrios, teniendo como foco el Portal Américas, avenida Jiménez, San Diego y Bicentenario. Ante el panorama, Diago ha promovido iniciativas para endurecer sanciones contra los responsables, como la restricción de acceso a programas sociales para quienes no reparen los daños cometidos. Por su parte, el concejal Quintero pidió mayor vigilancia por parte del alcalde Carlos Fernando Galán y la Policía Metropolitana, señalando que ataques como el reciente pueden ser acciones organizadas.

¿Cuánto dinero pierde Transmilenio por actos vandálicos anualmente?

Entre 2021 y 2026, la información de Transmilenio indica que se destinaron COP 16.978 millones para la reparación de daños provocados por vandalismo, evidenciando un gasto anual significativo para las finanzas de Bogotá, especialmente concentrado en estaciones clave del sistema.

¿Por qué la mayoría de los daños a Transmilenio ocurren durante manifestaciones?

De acuerdo con datos de Transmilenio citados por la concejal Diana Diago, el 97,6 % de los recursos invertidos en reparaciones corresponde a daños ocasionados en el contexto de manifestaciones, lo que muestra la alta incidencia de estos eventos en la infraestructura del transporte público bogotano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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