El vicepresidente José Manuel Restrepo habló en exclusiva con Pulzo desde Manizales y explicó cómo avanza la respuesta del Gobierno Nacional tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Terremoto en Colombia ya deja 132 muertos y 570 heridos; Pereira, la ciudad más golpeada)

Durante la conversación, aseguró que el presidente Abelardo de la Espriella ordenó el despliegue de altos funcionarios hacia las ciudades más golpeadas por la emergencia para coordinar las labores de atención y evaluar las necesidades más urgentes.

Restrepo también entregó un balance preliminar para el departamento de Caldas y respaldó las medidas que preparan las autoridades locales para mantener el orden en medio de la crisis.

Lee También

Gobierno desplegó ministros en las zonas más afectadas

El vicepresidente explicó que la presencia del gabinete busca acompañar a las autoridades regionales y acelerar la respuesta frente a la emergencia.

“Estamos aquí en la ciudad de Manizales por instrucción del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, quien nos ha pedido muy especialmente venir a estar aquí en las ciudades más afectadas como resultado de esta tragedia nacional”, dijo a Pulzo.

Restrepo detalló cómo quedó distribuido el equipo del Gobierno.

“Yo estoy aquí en Manizales, el ministro del Interior está en Cali, la ministra de Infraestructura también, el ministro de Defensa está en Chocó. Y el presidente está haciendo todos los recorridos por todas las zonas más afectadas”.

Según explicó, el objetivo inmediato es verificar el estado de las comunidades, las viviendas, la infraestructura pública y los servicios esenciales para definir las ayudas que serán necesarias durante las próximas horas.

Acá, sus declaraciones:

#ATENCIÓN | El vicepresidente, José Manuel Restrepo (@jrestrp) habló con Pulzo sobre la situación en Manizales en compañía del alcalde de la ciudad (@JorgeERojasG) y los planes de atención listos para los afectados por la emergencia. pic.twitter.com/bHsWUVaTHj — Pulzo (@pulzo) August 11, 2026

José Manuel Restrepo confirmó balance preliminar en Caldas

Desde Manizales, el vicepresidente indicó que las autoridades continúan revisando la magnitud de los daños en el departamento.

“Aquí hay que decir que hay seis fallecidos en Caldas, hasta hace algunas horas”.

También señaló que el Gobierno está verificando las afectaciones en instituciones educativas, hospitales, viviendas y albergues para coordinar la entrega de apoyo a las familias damnificadas.

De acuerdo con sus declaraciones, la prioridad es identificar las necesidades más urgentes para fortalecer la atención que lideran las autoridades locales y departamentales.

Vicepresidente respaldó toque de queda en Manizales

Otro de los anuncios que hizo Restrepo tiene que ver con las medidas de seguridad que estudian las autoridades de Manizales.

El vicepresidente aseguró que el alcalde, junto con el gobernador de Caldas, lidera un Puesto de Mando Unificado (PMU) que ha permitido consolidar un diagnóstico de la emergencia.

“Seguramente en las horas de la noche habrá de decretar toque de queda para controlar los temas de seguridad”.

Añadió que la seguridad es una de las principales preocupaciones durante la atención de la emergencia y reiteró el respaldo del Gobierno Nacional a las autoridades regionales.

“Solidaridad con el pueblo caldense y todo el compromiso del Gobierno Nacional para apoyar a la alcaldía y a la gobernación en esta tarea de salida”.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.