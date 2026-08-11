Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El terremoto que este lunes 10 de agosto estremeció a Pereira ha dejado secuelas dolorosas y un panorama desolador en la ciudad. Según información divulgada durante la atención a la emergencia, el balance preliminar indica la muerte de 66 personas, 11 desaparecidos, seis heridos y 53 personas aún atrapadas bajo los escombros. Además, el sismo provocó el colapso de 58 estructuras, lo que ha dificultado aún más las labores de rescate y socorro, de acuerdo con los reportes de las autoridades dados a conocer durante el operativo.

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La magnitud de la tragedia ha obligado a una respuesta rápida y contundente por parte de los organismos de socorro y las entidades de investigación. En ese sentido, el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, informó que han sido activados dos equipos especiales de criminalística, uno perteneciente al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y otro a la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (Sijín). Estos equipos se han encargado de adelantar el levantamiento de los cuerpos de manera célere, con el objetivo de trasladarlos a Medicina Legal de Pereira para su estudio e identificación.

El director de Medicina Legal, según explicó el coronel Ochoa, realizó un sondeo para determinar si la ciudad cuenta con la capacidad adecuada para almacenar los cuerpos de las víctimas. El resultado de esta evaluación indica que existe un riesgo inminente de que la capacidad de las instalaciones se vea sobrepasada debido al elevado número de fallecidos por la emergencia. Por tal motivo, ya se analizan sitios alternativos para el acopio de los cadáveres, entre ellos, las instalaciones del Batallón San Mateo, ubicadas en la misma ciudad.

Además de la atención técnica y logística a la emergencia, se ha hecho un llamado a la comunidad para que mantenga la calma y no caiga en confrontaciones o situaciones que dificulten el trabajo de los organismos de socorro. El comandante Ochoa enfatizó la importancia de evitar incidentes adicionales que puedan generar más riesgo a la población o desviar los esfuerzos de quienes trabajan en salvar vidas y esclarecer la magnitud de la tragedia. Mientras tanto, las autoridades permanecen desplegadas por toda la ciudad, orientando la búsqueda, la identificación de las víctimas y ofreciendo apoyo a las familias que, en medio de la incertidumbre, esperan novedades sobre sus seres queridos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los equipos que integran la criminalística en emergencias como el terremoto de Pereira?

En el marco de la emergencia causada por el terremoto en Pereira, los equipos de criminalística están conformados por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (Sijín), quienes se encargan del levantamiento de cuerpos y de adelantar procesos técnicos para la identificación y traslado de las víctimas a Medicina Legal, según lo informado por el coronel Óscar Ochoa.

¿Cómo se está manejando la capacidad de Medicina Legal en Pereira tras la tragedia?

Tras el incremento de fallecidos por el terremoto, el director de Medicina Legal en Pereira llevó a cabo un sondeo sobre la capacidad de almacenamiento y concluyó que existe el riesgo de colapso en las instalaciones actuales. Por esto, las autoridades están evaluando lugares alternativos para almacenar los cuerpos, como el Batallón San Mateo, de acuerdo con información de la Policía Metropolitana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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