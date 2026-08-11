Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El municipio de Roncesvalles, en el departamento del Tolima, resultó fuertemente afectado por un movimiento telúrico ocurrido en la mañana de este lunes 10 de agosto. Lo más relevante hasta el momento es el colapso parcial de una de las paredes laterales de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en el parque principal, según lo reportado por la Administración Municipal. Afortunadamente, de acuerdo con esta misma fuente, no se presentaron personas lesionadas dentro del templo durante el evento sísmico.

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Las consecuencias del sismo generaron preocupación en la comunidad y llevaron a las autoridades a implementar un aislamiento preventivo del perímetro de la iglesia. Esta medida se tomó debido al riesgo que representa la estructura y a la espera de una evaluación técnica a cargo de especialistas en ingeniería estructural. Además, se recomendó a la población no acercarse al sitio hasta nuevo aviso.

De acuerdo con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), varias viviendas de diferentes barrios y sectores de Roncesvalles también sufrieron daños, especialmente en muros y paredes. Algunos de estos casos incluyen el colapso parcial de las estructuras. Igualmente, en el área rural, varias vías terciarias presentan paso restringido por el desprendimiento de la banca, lo cual ha dificultado la movilidad y el acceso a ciertas zonas.

Como consecuencia del temblor, el municipio enfrenta la interrupción temporal del servicio de energía eléctrica y presenta dificultades en la señal de comunicaciones, información confirmada por la Administración Municipal. Esta situación ha incrementado los desafíos en la atención de la emergencia.

En respuesta a la situación, equipos compuestos por la Alcaldía, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional y el CMGRD realizan un barrido minucioso tanto en la zona urbana como rural de Roncesvalles. Estas brigadas están inspeccionando viviendas, instituciones educativas, redes de servicios públicos y la infraestructura vial, con el objetivo de consolidar un reporte detallado de los daños provocados por este movimiento sísmico.

El alcalde Eduardo Grajales instó a los habitantes a mantener la calma y a atender las recomendaciones de los organismos de socorro, reiterando la importancia de evitar la cercanía a la iglesia afectada. Finalmente, la Alcaldía y Bomberos habilitaron la línea 312 629 3869 para el reporte de emergencias y anunciaron la publicación de un próximo boletín informativo con la consolidación de las afectaciones identificadas hasta el momento.

¿Cuáles fueron las principales afectaciones tras el sismo en Roncesvalles, Tolima?

Los daños más significativos reportados incluyen el colapso parcial de una pared lateral de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, afectaciones estructurales en viviendas, restricciones en varias vías rurales por desprendimiento de la banca, fallas en el suministro de energía eléctrica y dificultades en las comunicaciones, según la Administración Municipal y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.

¿Cómo se está atendiendo la emergencia causada por el movimiento telúrico en Roncesvalles?

Las autoridades municipales, junto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres realizan inspecciones y barridos en áreas urbanas y rurales. Se aislaron zonas de riesgo, se habilitó una línea telefónica para reportar emergencias (312 629 3869) y se prevé la emisión de un boletín actualizado con la información consolidada de los daños.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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