Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Teatro José Jorge López de Santa Rosa de Cabal, luego de una década de dificultades y con el riesgo latente de convertirse en un “elefante blanco”, está viviendo una revitalización notable gracias a la intervención de Comfamiliar Risaralda. En tan solo seis meses, este espacio ha logrado reunir a más de 36.000 asistentes en cerca de 15 eventos culturales y artísticos, transformándose así en el epicentro de una renovada dinámica cultural y económica tanto para Santa Rosa de Cabal como para el departamento, tal como lo destaca el reportaje de El Diario.

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Esta transformación es especialmente significativa si se observa el pasado del teatro. El edificio, ubicado en una esquina privilegiada frente a la plaza de Las Araucarias, pasó por manos de tres administraciones durante diez años e implicó la firma de tres contratos para su construcción, con un costo final de 19.000 millones de pesos. Según El Diario, la obra fue iniciada durante el segundo mandato del gobernador Carlos Alberto Botero, mientras la licitación y primeros contratos se adjudicaron entre 2015 y 2017. A pesar de la inversión millonaria, los obstáculos administrativos y la resistencia de la alcaldía de Santa Rosa de Cabal a asumir su gestión casi detienen el proyecto definitivamente.

La llegada de Comfamiliar Risaralda trajo consigo la promesa de convertir el teatro en un eje cultural y recreativo, en beneficio de toda la población. Bajo la administración de esta caja de compensación, el teatro comenzó a operar formalmente el 31 de marzo de este año con la presentación de la obra ‘Requiem’ de Mozart. Ahora, la programación fija de jueves a sábado ha reactivado la vida nocturna y comercial en los alrededores; comercios y cafés han extendido sus horarios gracias al flujo constante de visitantes.

Comfamiliar Risaralda planea no solo modernizar la tecnología del teatro, sino también ampliar su oferta. Proponen usar espacios como el lobby y los mezanines para instalar café-libros, promoviendo la lectura y el encuentro comunitario, especialmente enfocado en niños y actividades complementarias a la escuela. Además, uno de los proyectos más ambiciosos es la creación de una escuela de artes escénicas, a través de la Unidad de Desarrollo Cinematográfico y Audiovisual, con formación integral y subsidios significativos para afiliados en la categoría A, de acuerdo con declaraciones de su director Lucas Ignacio Arbeláez.

¿Qué impacto ha tenido el Teatro José Jorge López en la economía de Santa Rosa de Cabal?

De acuerdo con El Diario, la reapertura y uso activo del teatro han dinamizado la economía local, especialmente en la zona alrededor de la plaza de Las Araucarias. Los establecimientos comerciales han podido extender sus horarios hasta la medianoche, lo cual ha sido posible gracias a la llegada masiva de asistentes a los eventos culturales y artísticos organizados en el teatro.

¿Qué es la Unidad de Desarrollo Cinematográfico y Audiovisual de Comfamiliar Risaralda y a quiénes beneficia?

La Unidad de Desarrollo Cinematográfico y Audiovisual es una iniciativa de Comfamiliar Risaralda enfocada en la constitución de una escuela de artes escénicas. Este proyecto busca ofrecer formación en todos los componentes del cine y la televisión, con subsidios de hasta el 100 % para afiliados en la categoría A, promoviendo así el acceso y desarrollo artístico en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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