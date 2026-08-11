Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El temblor ocurrido en Pereira el lunes 10 de agosto ha dejado un panorama devastador. Según el reporte preliminar, compartido durante las primeras horas de la emergencia, se contabilizan 66 personas fallecidas, 11 desaparecidas y seis heridas. Además, se estima que 53 personas permanecen atrapadas y 58 estructuras colapsaron debido a la fuerza del sismo, de acuerdo con la información recogida por los equipos de atención a la emergencia.

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Mientras los socorristas intensifican las labores de búsqueda y rescate, las instituciones encargadas ya se encuentran planificando la atención a las víctimas. El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, explicó que se dispuso la activación de dos equipos especializados en criminalística: uno proveniente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y otro de la Sección de Investigación Judicial (Sijín). Estos equipos tienen la tarea urgente de realizar el levantamiento de los cuerpos y su inmediata remisión a Medicina Legal de Pereira, la entidad responsable de la identificación de víctimas fallecidas en condiciones judiciales.

El propio director de Medicina Legal, indicó el coronel Ochoa, realizó un sondeo preliminar para evaluar la capacidad de almacenamiento del instituto en Pereira. Los resultados de esta evaluación generaron alarma, pues se determinó que existe riesgo de colapso ante la gran cantidad de víctimas fatales que podría dejar este desastre natural. Frente a este posible desbordamiento de la capacidad instalada, las autoridades revisan ya posibles sitios alternativos para el resguardo de los cuerpos, considerando entre ellos las instalaciones del Batallón San Mateo, ubicado en Pereira.

Mientras continúan las labores de búsqueda, rescate e identificación, el comandante de la Policía invitó a la población a conservar la calma. Destacó la importancia de evitar confrontaciones o cualquier otra situación que pueda desencadenar nuevas emergencias y desviar la atención de los equipos de socorro.

Con los equipos de rescate y criminalística desplegados por toda la ciudad, las autoridades continúan brindando información y apoyo a las familias de las personas afectadas, mientras la ciudad enfrenta las difíciles consecuencias de la tragedia, según informó El Diario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la respuesta de las autoridades ante el terremoto en Pereira?

Las autoridades en Pereira activaron dos equipos especiales de criminalística, uno del CTI de la Fiscalía y otro de la Sijín, para acelerar el levantamiento e identificación de víctimas. Además, realizaron un sondeo de la capacidad de almacenamiento en Medicina Legal y evalúan lugares alternos, como el Batallón San Mateo, ante la posibilidad de colapso por el alto número de fallecidos, tal como informó El Diario.

¿Qué método usan los equipos de criminalística para hacer el levantamiento de cuerpos?

Los equipos de criminalística proceden con técnicas especializadas para levantar los cuerpos, documentar su estado y traslado inmediato a Medicina Legal. Allí se lleva a cabo la identificación formal, respetando los protocolos que exige la ley en casos de muertes asociadas a desastres. La coordinación entre el CTI, Sijín y Medicina Legal es clave en este proceso en situaciones de emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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