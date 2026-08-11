Por: Noticiero 90 minutos

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Ante la emergencia provocada por el reciente terremoto, la Alcaldía de Cali anunció la habilitación de varios puntos de acopio y albergues temporales para apoyar a quienes resultaron afectados. De acuerdo con la información difundida por la Alcaldía, estas acciones buscan tanto aliviar la situación de las personas damnificadas como organizar de manera eficiente la recepción y distribución de ayudas humanitarias.

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En cuanto a las donaciones, la Alcaldía informó que se establecieron dos lugares principales para los ciudadanos que voluntariamente deseen contribuir con suministros esenciales: la plazoleta Jairo Varela y la Escuela Nacional del Deporte. Estos espacios funcionan como centros ajustados para recibir diferentes tipos de ayudas, que en una coyuntura como la actual son fundamentales para responder a las necesidades más urgentes generadas por el sismo. Según la información publicada oficialmente, todo lo recibido será canalizado y entregado a quienes han resultado damnificados en la ciudad.

Por otro lado, quienes perdieron sus viviendas o requieren un sitio seguro donde resguardarse mientras se recupera la normalidad, pueden acudir a los albergues temporales habilitados en la cancha de hockey Miguel Calero y el Diamante de Béisbol. Estas locaciones, anunciadas igualmente por la Alcaldía de Cali, buscan ofrecer un espacio de protección, alimentación y atención básica mientras persiste la situación de emergencia. La instalación de dichos albergues temporales obedece a la urgente necesidad de adaptar sitios que normalmente cumplen otras funciones, para dar una respuesta humanitaria inmediata a los afectados.

Las diferentes publicaciones y reportes de la Alcaldía de Cali en sus redes sociales visibilizan tanto el llamado a la solidaridad ciudadana como los protocolos activados para afrontar esta emergencia. Toda la información y los anuncios oficiales provienen de canales institucionales y han sido replicados por varios medios de comunicación local, lo que permite verificar la autenticidad de las acciones emprendidas.

En resumen, la articulación de puntos de acopio y albergues responde a la prioridad de brindar auxilio a los afectados y asegurar que la ayuda llegue de forma organizada y oportuna, de acuerdo con las necesidades surgidas tras el terremoto.

¿Dónde están ubicados los puntos de acopio para donaciones en Cali tras el terremoto?

De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía de Cali, las personas interesadas en colaborar con donaciones pueden acercarse a la plazoleta Jairo Varela y a la Escuela Nacional del Deporte. Allí se recibirán suministros para apoyar a quienes resultaron afectados por el terremoto.

¿Cuáles son los albergues temporales habilitados en Cali para personas damnificadas por el sismo?

La Alcaldía de Cali habilitó como albergues temporales la cancha de hockey Miguel Calero y el Diamante de Béisbol. Estos espacios están destinados a ofrecer refugio y atención básica a quienes perdieron sus viviendas o requieren resguardo seguro tras la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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