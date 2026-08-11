Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Luego del reciente terremoto que sacudió Pereira y otras regiones del país, la Alcaldía de Pereira tomó la decisión de revisar exhaustivamente la infraestructura de las 67 instituciones educativas oficiales de la ciudad. De acuerdo con la información divulgada por la administración municipal, este proceso de inspección es liderado por equipos técnicos de la Secretaría de Educación, específicamente desde la Dirección de Bienes y Servicios, siguiendo instrucciones del alcalde Mauricio Salazar.

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Como medida inmediata, las clases en todos los colegios oficiales de Pereira permanecen suspendidas hasta que se lleven a cabo estas revisiones y se garantice la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo. La administración explicó que esta decisión responde a la necesidad de evitar cualquier situación de riesgo ocasionada por los posibles daños estructurales que pudo provocar el movimiento telúrico.

Las inspecciones abarcan no solo las aulas, sino también corredores, zonas comunes y otros espacios que conforman las edificaciones escolares. Durante el recorrido, los equipos técnicos se concentran en identificar afectaciones visibles en estructuras, muros o techos, además de otras señales que puedan comprometer la seguridad de quienes hacen parte de la comunidad educativa. Según la Alcaldía de Pereira, los resultados de estas evaluaciones permitirán determinar cuáles sedes están en condiciones óptimas para el retorno a la presencialidad y cuáles requerirán intervenciones adicionales antes de autorizar su reapertura.

Por el momento, la administración municipal enfatizó que no existe una fecha definida para el regreso a clases. El levantamiento de la suspensión dependerá únicamente del análisis técnico posterior a las inspecciones y de los lineamientos que definan las autoridades competentes. La Alcaldía ratificó que la protección y el bienestar de la comunidad educativa es la máxima prioridad durante esta etapa de emergencia, por lo que no se permitirá la reanudación de actividades presenciales mientras subsistan dudas sobre la seguridad de las instalaciones escolares.

La medida se mantendrá vigente hasta que cada establecimiento reciba el visto bueno técnico, asegurando así que el ambiente educativo no represente peligro tras la emergencia sísmica.

¿Por qué se suspendieron las clases en Pereira tras el terremoto?

La suspensión de clases en Pereira se implementó para evitar que estudiantes y trabajadores de las 67 instituciones educativas oficiales ingresen a instalaciones que puedan haber sido dañadas por el terremoto. La decisión busca garantizar la seguridad de la comunidad educativa mientras se realizan las inspecciones necesarias para detectar cualquier afectación estructural en los planteles, de acuerdo con la Alcaldía de Pereira.

¿Cuándo podrían reanudarse las clases en los colegios oficiales de Pereira?

Aún no hay una fecha definida para el reinicio de clases en Pereira. El regreso dependerá de los resultados de las evaluaciones técnicas realizadas en las instituciones educativas y de las decisiones que adopten las autoridades locales, una vez que se determine que los colegios están en condiciones seguras para recibir nuevamente a la comunidad educativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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